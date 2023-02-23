https://sputnik-georgia.ru/20230223/kto-privezet-edu-v-tbilisi-protestuyut-kurery-sluzhb-dostavki---video-274901738.html
Кто привезет еду? В Тбилиси протестуют курьеры служб доставки - видео
Кто привезет еду? В Тбилиси протестуют курьеры служб доставки - видео
Курьеры служб доставки провели масштабную акцию протеста в столице Грузии в среду, требуя улучшения условий труда и повышения зарплаты. Смотрите в видео, как... 23.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-23T14:53+0400
2023-02-23T14:53+0400
2023-02-28T13:32+0400
видео
мультимедиа
видео-новости из грузии
акции протеста
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На совместной акции с требованием о повышении оплаты труда собрались курьеры служб доставки Glovo, Wolt и Bolt. Часть участников акции начала ее от Дворца спорта в районе Сабуртало, откуда десятки курьеров на своих мопедах и мотороллерах устроили шествие по центральным дорогам города к главному офису компании Wolt в Ваке. Акция прошла без эксцессов и под надзором полиции.
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видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, акции протеста, видео
видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, акции протеста, видео
Кто привезет еду? В Тбилиси протестуют курьеры служб доставки - видео
14:53 23.02.2023 (обновлено: 13:32 28.02.2023)
Курьеры служб доставки провели масштабную акцию протеста в столице Грузии в среду, требуя улучшения условий труда и повышения зарплаты. Смотрите в видео, как проходила акция
На совместной акции с требованием о повышении оплаты труда собрались курьеры служб доставки Glovo, Wolt и Bolt. Часть участников акции начала ее от Дворца спорта в районе Сабуртало, откуда десятки курьеров на своих мопедах и мотороллерах устроили шествие по центральным дорогам города к главному офису компании Wolt в Ваке. Акция прошла без эксцессов и под надзором полиции.