https://sputnik-georgia.ru/20230223/magnitnye-buri-v-marte-2023-chto-delat-v-neblagopriyatnye-dni-275174350.html

Магнитные бури в марте 2023: что делать в неблагоприятные дни

Магнитные бури в марте 2023: что делать в неблагоприятные дни

Магнитные бури в марте 2023 года, по прогнозам, окажут негативное влияние на многих людей, особенно реагирующих на любые изменения погоды 23.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-23T14:32+0400

2023-02-23T14:32+0400

2023-02-23T14:32+0400

справки

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Подготовиться к магнитным бурям в марте и снизить в неблагоприятные дни воздействие магнитных возмущений на организм можно, зная заранее их точный график. Когда в марте 2023 года ожидаются магнитные бури и что нужно делать в неблагоприятные дни, читайте в Sputnik Грузия. Магнитные бури в марте В марте 2023 года, по предварительным прогнозам, ожидается несколько магнитных бурь. Первую магнитную бурю прогнозируют 2 марта - геомагнитное возмущение в этот день ожидается средней силы и затронет в основном метеочувствительных людей. Самая продолжительная магнитная буря, по прогнозам специалистов, ожидается с 5 по 8 марта. Пик магнитной бури придется на 6-7 марта - геомагнитное возмущение будет сильным и повлияет на многих людей, в том числе и на вполне здоровых. Следующая магнитная буря ожидается 15 марта. По прогнозам, она многим напомнит о хронических заболеваниях. Специалисты прогнозируют небольшой всплеск солнечной активности и 23 марта, который в основном почувствуют метеочувствительные люди. Последняя магнитная буря, по предварительному прогнозу, пройдет 31 марта – геомагнитное возмущение ожидается средней силы. Активных всплесков на Солнце в остальные дни в марте, по прогнозу специалистов, не ожидается. Неблагоприятные дни – что делать? Большинство жителей Земли реагируют на магнитные бури, однако серьезной проблемой они являются для тех, кто чувствует любые изменения погоды. Поэтому специалисты в дни магнитных бурь рекомендуют больше времени проводить в закрытых помещениях и ограничить в неблагоприятные дни физические нагрузки. Метеозависимым людям, а также лицам с психическими проблемами и хроническими заболеваниями, в неблагоприятные дни нужно позаботиться о своем здоровье, так как у большинства людей во время магнитных бурь наблюдаются перепады настроения, недомогание и проблемы со сном. В неблагоприятные дни не стоит испытывать судьбу и здоровым людям - во время магнитных бурь специалисты советуют не перегружать организм тяжелой пищей, сигаретами, алкоголем и кофеином. Медики рекомендуют всем неблагоприятный день начать с контрастного душа, а накануне, приняв теплую ванну, хорошо выспаться. Чтобы избежать головной боли, которая чаще всего беспокоит в период магнитных бурь, в неблагоприятные дни желательно сделать легкую гимнастику, устроить утреннюю пробежку или просто прогуляться - это улучшит циркуляцию крови в организме и поможет избежать плохого самочувствия. Материал подготовлен на основе открытых источников

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2023

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справки