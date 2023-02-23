https://sputnik-georgia.ru/20230223/nakrylo-volnoy-i-uneslo-v-more-spasateli-ischut-inostranku-v-kobuleti-275166101.html

Накрыло волной и унесло в море: спасатели ищут иностранку в Кобулети

Накрыло волной и унесло в море: спасатели ищут иностранку в Кобулети

По словам очевидцев, волна накрыла собаку, и девушки полезли в море ее спасать 23.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-23T10:36+0400

2023-02-23T10:36+0400

2023-02-23T10:36+0400

происшествия

грузия

новости

кобулети

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23298/43/232984341_0:94:1000:657_1920x0_80_0_0_988c6f359986bc9d666d851fb6082e69.jpg

ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. В черноморском городе Кобулети ведется поисково-спасательная операция молодой иностранки, которую накануне накрыло волной и унесло в море. Информацию о пропаже девушки распространили друзья и знакомые Ирины Слюсарь. Знакомые и близкие просят помочь с поисковыми работами и максимально распространить информацию. По словам очевидцев, волна накрыла собаку, и они полезли в море ее спасать. Одной из девушек удалось выбраться, она в больнице. Представители министерства внутренних дел Грузии и волонтеры продолжают поиски Ирины. Ирина была одета в коричневую куртку, на ней был рыжий шарф, желтые резиновые сапоги. Ирина Слюсарь — одна из совладельцев детского театра "Лось и светлячок" в Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

кобулети

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, грузия, новости, кобулети