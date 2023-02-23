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Накрыло волной и унесло в море: спасатели ищут иностранку в Кобулети
Накрыло волной и унесло в море: спасатели ищут иностранку в Кобулети
По словам очевидцев, волна накрыла собаку, и девушки полезли в море ее спасать 23.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-23T10:36+0400
2023-02-23T10:36+0400
2023-02-23T10:36+0400
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ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. В черноморском городе Кобулети ведется поисково-спасательная операция молодой иностранки, которую накануне накрыло волной и унесло в море. Информацию о пропаже девушки распространили друзья и знакомые Ирины Слюсарь. Знакомые и близкие просят помочь с поисковыми работами и максимально распространить информацию. По словам очевидцев, волна накрыла собаку, и они полезли в море ее спасать. Одной из девушек удалось выбраться, она в больнице. Представители министерства внутренних дел Грузии и волонтеры продолжают поиски Ирины. Ирина была одета в коричневую куртку, на ней был рыжий шарф, желтые резиновые сапоги. Ирина Слюсарь — одна из совладельцев детского театра "Лось и светлячок" в Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, кобулети
происшествия, грузия, новости, кобулети
Накрыло волной и унесло в море: спасатели ищут иностранку в Кобулети
По словам очевидцев, волна накрыла собаку, и девушки полезли в море ее спасать
ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. В черноморском городе Кобулети ведется поисково-спасательная операция молодой иностранки, которую накануне накрыло волной и унесло в море.
Информацию о пропаже девушки распространили друзья и знакомые Ирины Слюсарь.
"Нужна помощь с поиском!! В Кобулети девушку накрыло волной, когда она гуляла с собакой по набережной. Волна унесла Иру и ее подругу в море. Подругу выбросило на берег, Иру нужно искать. Все произошло в 17:00", - пишет пользователь соцсети.
Знакомые и близкие просят помочь с поисковыми работами и максимально распространить информацию. По словам очевидцев, волна накрыла собаку, и они полезли в море ее спасать. Одной из девушек удалось выбраться, она в больнице.
Представители министерства внутренних дел Грузии и волонтеры продолжают поиски Ирины.
Ирина была одета в коричневую куртку, на ней был рыжий шарф, желтые резиновые сапоги.
Ирина Слюсарь — одна из совладельцев детского театра "Лось и светлячок" в Тбилиси.