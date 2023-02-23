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Настоящая зима! Высокогорные села Аджарии засыпало снегом – видео
Настоящая зима! Высокогорные села Аджарии засыпало снегом – видео
В высокогорных районах Аджарии на западе Грузии прошел обильный снегопад. Спецтехника Департамента автодорог региона в круглосуточном режиме продолжает... 23.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-23T16:59+0400
2023-02-23T16:59+0400
2023-02-28T13:32+0400
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Из-за обильного снегопада и непогоды в высокогорных районах Аджарии рекомендовано передвигаться на автомобилях с высокой проходимостью с использованием противоскользящих цепей. К расчистке дорог в районах Хуло, Шуахеви и Кеда, а также селах Хелвачаури и Кобулети привлечено около 80 единиц спецтехники.По прогнозам синоптиков, непогода в Грузии продлится до конца месяца. До 18 февраля ожидается метель и гололед на дорогах, а на море – 4-5-балльный шторм. В Западной Грузии температура воздуха может упасть до -5 градусов. После 18 февраля температура постепенно поднимется и осадки прекратятся.
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видео, мультимедиа, аджария, высокогорные села, высокогорные регионы, снег, снег и мороз, видео-новости из грузии, видео
видео, мультимедиа, аджария, высокогорные села, высокогорные регионы, снег, снег и мороз, видео-новости из грузии, видео
Настоящая зима! Высокогорные села Аджарии засыпало снегом – видео
16:59 23.02.2023 (обновлено: 13:32 28.02.2023)
В высокогорных районах Аджарии на западе Грузии прошел обильный снегопад. Спецтехника Департамента автодорог региона в круглосуточном режиме продолжает расчистку дорог в высокогорных селах
Из-за обильного снегопада и непогоды в высокогорных районах Аджарии рекомендовано передвигаться на автомобилях с высокой проходимостью с использованием противоскользящих цепей. К расчистке дорог в районах Хуло, Шуахеви и Кеда, а также селах Хелвачаури и Кобулети привлечено около 80 единиц спецтехники.
По прогнозам синоптиков, непогода в Грузии продлится до конца месяца. До 18 февраля ожидается метель и гололед на дорогах, а на море – 4-5-балльный шторм. В Западной Грузии температура воздуха может упасть до -5 градусов. После 18 февраля температура постепенно поднимется и осадки прекратятся.