https://sputnik-georgia.ru/20230223/novoe-zemletryasenie-zafiksirovano-v-turtsii-275196371.html

Новое землетрясение зафиксировано в Турции

Новое землетрясение зафиксировано в Турции

Землетрясение подтвердило управление по устранению последствий стихийных бедствий (AFAD) 23.02.2023, Sputnik Грузия

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землетрясение в турции 2023

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ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Землетрясение магнитудой 5 зарегистрировано в турецкой провинции Хатай, сообщил гостелеканал TRT Haber.Напомним, землетрясения магнитудой 7,8 произошли 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. По последним данным, в Турции погибло свыше 42 тысяч человек, в Сирии – 8,5 тысячи.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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в мире, новости, происшествия, турция, землетрясение в турции 2023