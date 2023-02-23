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Новое землетрясение зафиксировано в Турции
Новое землетрясение зафиксировано в Турции
Землетрясение подтвердило управление по устранению последствий стихийных бедствий (AFAD) 23.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-23T21:44+0400
2023-02-23T21:44+0400
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ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Землетрясение магнитудой 5 зарегистрировано в турецкой провинции Хатай, сообщил гостелеканал TRT Haber.Напомним, землетрясения магнитудой 7,8 произошли 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. По последним данным, в Турции погибло свыше 42 тысяч человек, в Сирии – 8,5 тысячи.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, происшествия, турция, землетрясение в турции 2023
в мире, новости, происшествия, турция, землетрясение в турции 2023
Новое землетрясение зафиксировано в Турции
21:44 23.02.2023 (обновлено: 21:46 23.02.2023)
Землетрясение подтвердило управление по устранению последствий стихийных бедствий (AFAD)
ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Землетрясение магнитудой 5 зарегистрировано в турецкой провинции Хатай, сообщил гостелеканал TRT Haber.
"Срочные новости: землетрясение магнитудой 5 произошло в районе Дефне в Хатае", – передал телеканал.
Напомним, землетрясения магнитудой 7,8 произошли 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. По последним данным, в Турции погибло свыше 42 тысяч человек, в Сирии – 8,5 тысячи.