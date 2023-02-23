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Онлайн-пресс-конференция: Роль Грузии в региональном сотрудничестве
Онлайн-пресс-конференция: Роль Грузии в региональном сотрудничестве
Онлайн-пресс-конференция на тему "Роль Грузии в региональном сотрудничестве" пройдет в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия в четверг, 23 февраля, в... 23.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-23T15:00+0400
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2023-02-23T15:00+0400
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В ходе зум-подключения эксперт из Москвы, политолог Руслан САФАРОВ расскажет о том, как конфликт на Украине отражается на международной политике Грузии, какова роль Грузии на Южном Кавказе, а также в процессе урегулирования отношений Армении и Азербайджана, Армении и Турции. Руслан Сафаров оценит перспективы участия Грузии в формате "3+3". Ранее министр иностранных дел Ирана Амир Абдоллахиян заявил, что Иран готов провести встречу с главами МИД России, Азербайджана, Турции, Армении и Грузии в формате "3+3" в Тегеране, подчеркнув необходимость сотрудничества "на двустороннем, региональном и международном уровнях".
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грузия, новости, политика, армения, азербайджан, турция, анонсы
грузия, новости, политика, армения, азербайджан, турция, анонсы
Онлайн-пресс-конференция: Роль Грузии в региональном сотрудничестве
Онлайн-пресс-конференция на тему "Роль Грузии в региональном сотрудничестве" пройдет в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия в четверг, 23 февраля, в 16:00 по тбилисскому времени
В ходе зум-подключения эксперт из Москвы, политолог Руслан САФАРОВ расскажет о том, как конфликт на Украине отражается на международной политике Грузии, какова роль Грузии на Южном Кавказе, а также в процессе урегулирования отношений Армении и Азербайджана, Армении и Турции. Руслан Сафаров оценит перспективы участия Грузии в формате "3+3".
Ранее министр иностранных дел Ирана Амир Абдоллахиян заявил, что Иран готов провести встречу с главами МИД России, Азербайджана, Турции, Армении и Грузии в формате "3+3" в Тегеране, подчеркнув необходимость сотрудничества "на двустороннем, региональном и международном уровнях".