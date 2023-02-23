https://sputnik-georgia.ru/20230223/onlayn-press-konferentsiya-rol-gruzii-v-regionalnom-sotrudnichestve-275179270.html

Онлайн-пресс-конференция: Роль Грузии в региональном сотрудничестве

Онлайн-пресс-конференция: Роль Грузии в региональном сотрудничестве

Онлайн-пресс-конференция на тему "Роль Грузии в региональном сотрудничестве" пройдет в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия в четверг, 23 февраля, в... 23.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-23T15:00+0400

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В ходе зум-подключения эксперт из Москвы, политолог Руслан САФАРОВ расскажет о том, как конфликт на Украине отражается на международной политике Грузии, какова роль Грузии на Южном Кавказе, а также в процессе урегулирования отношений Армении и Азербайджана, Армении и Турции. Руслан Сафаров оценит перспективы участия Грузии в формате "3+3". Ранее министр иностранных дел Ирана Амир Абдоллахиян заявил, что Иран готов провести встречу с главами МИД России, Азербайджана, Турции, Армении и Грузии в формате "3+3" в Тегеране, подчеркнув необходимость сотрудничества "на двустороннем, региональном и международном уровнях".

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