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Следствие изучает возможный факт насилия над ребенком на востоке Грузии
Следствие изучает возможный факт насилия над ребенком на востоке Грузии
Девочка поступила с многочисленными травмами в клинику Гурджаани 23.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-23T22:33+0400
2023-02-23T22:33+0400
2023-02-23T22:33+0400
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ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Следственные органы приступили к изучению возможного факта насилия над двухлетней девочкой в регионе Кахети, сообщает телеканал "Рустави 2". Девочка поступила с травмами в клинику Гурджаани. По словам врачей, у нее были боли в животе, вздутие и ожоги в области живота и ног. Ребенка уже перевели в специализированную клинику в Тбилиси. Бабушка ребенка утверждает, что девочку избивали дома, и она видела множественные повреждения на теле, в том числе синяк под глазом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, кахети, семейное насилие
грузия, новости, происшествия, кахети, семейное насилие
Следствие изучает возможный факт насилия над ребенком на востоке Грузии
Девочка поступила с многочисленными травмами в клинику Гурджаани
ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Следственные органы приступили к изучению возможного факта насилия над двухлетней девочкой в регионе Кахети, сообщает телеканал "Рустави 2".
Девочка поступила с травмами в клинику Гурджаани. По словам врачей, у нее были боли в животе, вздутие и ожоги в области живота и ног.
Ребенка уже перевели в специализированную клинику в Тбилиси.
Бабушка ребенка утверждает, что девочку избивали дома, и она видела множественные повреждения на теле, в том числе синяк под глазом.