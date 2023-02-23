https://sputnik-georgia.ru/20230223/sledstvie-izuchaet-vozmozhnyy-fakt-nasiliya-nad-rebenkom-na-vostoke-gruzii-275193219.html

Следствие изучает возможный факт насилия над ребенком на востоке Грузии

Следствие изучает возможный факт насилия над ребенком на востоке Грузии

Девочка поступила с многочисленными травмами в клинику Гурджаани 23.02.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Следственные органы приступили к изучению возможного факта насилия над двухлетней девочкой в регионе Кахети, сообщает телеканал "Рустави 2". Девочка поступила с травмами в клинику Гурджаани. По словам врачей, у нее были боли в животе, вздутие и ожоги в области живота и ног. Ребенка уже перевели в специализированную клинику в Тбилиси. Бабушка ребенка утверждает, что девочку избивали дома, и она видела множественные повреждения на теле, в том числе синяк под глазом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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