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Снежный февраль: как выглядел Кутаиси в снегу – видео

Снежный февраль: как выглядел Кутаиси в снегу – видео

Нынешний февраль выдался на редкость снежным. Города и села в Западной Грузии в середине февраля буквально засыпало снегом. Смотрите, как выглядел Кутаиси в... 23.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-23T11:48+0400

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Грузинские синоптики предупреждают об обильных осадках в стране с 20 по 23 февраля, в низине ожидаются дожди, а в высокогорье – снег, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды.В высокогорных регионах Грузии вновь ожидаются сильный снегопад, метель, туман и опасность схода лавин, а на автомобильных дорогах – гололед. На море синоптики прогнозируют 3-4-балльный шторм. Обильные осадки могут вызвать повышение уровня воды в реках. Кроме того, в высокогорье возможно возникновение оползней.

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