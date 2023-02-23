Тест: насколько хорошо вы знаете столицы стран мира

© AP Photo / Anna Szilagyi Люди фотографируются на южной оконечности острова Маргарет, открывшейся из-за засухи в реке Дунай в Будапеште, Венгрия © AP Photo / Anna Szilagyi

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Тестирование своих знаний – это всегда интересно и полезно, и если вы считаете себя знатоком географии, то этот тест для вас