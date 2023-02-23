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Тест: насколько хорошо вы знаете столицы стран мира
Тест: насколько хорошо вы знаете столицы стран мира
Тестирование своих знаний – это всегда интересно и полезно, и если вы считаете себя знатоком географии, то этот тест для вас 23.02.2023, Sputnik Грузия
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тесты, интерактив, тесты
тесты, интерактив, тесты

Тест: насколько хорошо вы знаете столицы стран мира

16:42 23.02.2023
© AP Photo / Anna SzilagyiЛюди фотографируются на южной оконечности острова Маргарет, открывшейся из-за засухи в реке Дунай в Будапеште, Венгрия
Люди фотографируются на южной оконечности острова Маргарет, открывшейся из-за засухи в реке Дунай в Будапеште, Венгрия - Sputnik Грузия, 1920, 23.02.2023
© AP Photo / Anna Szilagyi
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Тестирование своих знаний – это всегда интересно и полезно, и если вы считаете себя знатоком географии, то этот тест для вас
1 из 11
Назовите столицу Азербайджана.
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