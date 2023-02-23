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Требуем повышения зарплаты! Почему протестуют курьеры служб доставки - фото
Требуем повышения зарплаты! Почему протестуют курьеры служб доставки - фото
В Тбилиси уже не первый раз проходят акции протеста курьеров служб доставки. Они требуют улучшения условий труда. Подробнее смотрите в фоторепортаже Sputnik... 23.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-23T13:15+0400
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Курьеры служб доставки в последнее время периодически проводят акции протеста в центре Тбилиси. Они недовольны своими зарплатами и требуют от работодателей улучшения условий труда.
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фотоленты, мультимедиа, новости грузии в фотографиях, акции протеста, общество, зарплата, фото
фотоленты, мультимедиа, новости грузии в фотографиях, акции протеста, общество, зарплата, фото
Требуем повышения зарплаты! Почему протестуют курьеры служб доставки - фото
13:15 23.02.2023 (обновлено: 14:09 28.02.2023)
В Тбилиси уже не первый раз проходят акции протеста курьеров служб доставки. Они требуют улучшения условий труда. Подробнее смотрите в фоторепортаже Sputnik Грузия
Курьеры служб доставки в последнее время периодически проводят акции протеста в центре Тбилиси. Они недовольны своими зарплатами и требуют от работодателей улучшения условий труда.
© photo: Sputnik / Stringer
Десятки курьеров служб доставки вышли на очередную акцию протеста в столице Грузии
Десятки курьеров служб доставки вышли на очередную акцию протеста в столице Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
Часть протестующих собралась у здания Дворца спорта в районе Сабуртало
Часть протестующих собралась у здания Дворца спорта в районе Сабуртало
© photo: Sputnik / Stringer
В акции приняли участие сотрудники трех компаний - Glovo, Wolt и Bolt
В акции приняли участие сотрудники трех компаний - Glovo, Wolt и Bolt
© photo: Sputnik / Stringer
Все они недовольны тем, что цены растут, а зарплаты остаются прежними
Все они недовольны тем, что цены растут, а зарплаты остаются прежними
© photo: Sputnik / Stringer
При этом даже если вырастают тарифы, зарплаты не увеличиваются, говорили они
При этом даже если вырастают тарифы, зарплаты не увеличиваются, говорили они
© photo: Sputnik / Stringer
"Кто, кроме нас, подумает о наших близких и семьях?" - говорили участники акции
"Кто, кроме нас, подумает о наших близких и семьях?" - говорили участники акции
© photo: Sputnik / Stringer
От Дворца спорта собравшиеся там курьеры отправились в другой район города
От Дворца спорта собравшиеся там курьеры отправились в другой район города
© photo: Sputnik / Stringer
В районе Ваке у главного офиса компании Wolt тоже собрались протестующие
В районе Ваке у главного офиса компании Wolt тоже собрались протестующие
© photo: Sputnik / Stringer
Такие акции протеста в последнее время периодически проходили в Тбилиси
Такие акции протеста в последнее время периодически проходили в Тбилиси
© photo: Sputnik / Stringer
На этот раз сотрудникам компании Wolt удалось добиться согласия руководства службы доставки на начало переговоров по зарплате
На этот раз сотрудникам компании Wolt удалось добиться согласия руководства службы доставки на начало переговоров по зарплате
© photo: Sputnik / Stringer
В компании обещают рассмотреть требования участников акции по зарплате, а также вопрос страхования их здоровья
В компании обещают рассмотреть требования участников акции по зарплате, а также вопрос страхования их здоровья
© photo: Sputnik / Stringer
Теперь курьеры служб доставки ждут, чем завершатся переговоры с компаний и будут ли улучшены условия труда
Теперь курьеры служб доставки ждут, чем завершатся переговоры с компаний и будут ли улучшены условия труда