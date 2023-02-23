https://sputnik-georgia.ru/20230223/troe-gruzin-vystupyat-na-chempionate-mira-v-bakuriani-v-chetverg-275170585.html

Трое грузин выступят на чемпионате мира в Бакуриани в четверг

Трое грузин выступят на чемпионате мира в Бакуриани в четверг

Всего в отборочном этапе примут участие 43 спортсмена, 32 из которых получат путевку в финал 23.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-23T12:02+0400

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2023-02-23T12:02+0400

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ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Трое грузинских спортсменов Бека Бердзенишвили, Лаша Куртанидзе и Давид Тедиашвили попытаются в четверг пробиться в финальную часть соревнований по ски-кроссу на чемпионате мира по сноуборду, фристайлу и фриски в Бакуриани. От Грузии участниками соревнований стали Реваз Назгаидзе, Давид Тедиашвили, Лаша Куртанидзе, Бека Бердзенишвили, Ника Элошвили и Лука Чопикашвили. Реваз Назгаидзе, выступающий в гигантском слаломе, не смог пробиться в финал соревнований в первый день турнира, 19 февраля. Всего в отборочном этапе примут участие 43 спортсмена, 32 из которых получат путевку в финал. Начало квалификации в 13:30 по тбилисскому времени. Поскольку зимние виды спорта напрямую зависят от погоды, время начала соревнования может измениться. Финал соревнований по ски-кроссу начнется 24 февраля. Все трое спортсменов уроженцы Бакуриани. Еще двое грузин, Ника Элошвили и Лука Чопикашвили, выступят в Бакуриани 25 февраля и 3 марта в таких дисциплинах, как слоупстайл и биг-эйр. Чемпионат мира, который впервые в истории принимает Грузия, продлится до 5 марта. Официальная церемония открытия прошла 18 февраля, хотя к тренировкам спортсмены приступили двумя днями ранее. Мероприятие проводится при поддержке правительства Грузии, организован Агентством горных трасс и Федерацией лыжного спорта. Правительство Грузии выделило на это престижное первенство 270 миллионов лари (около 100 млн долларов). Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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