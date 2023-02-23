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В Грузии посетителей ресторанов МакДональдс стали обслуживать роботы - видео
В Грузии посетителей ресторанов МакДональдс стали обслуживать роботы - видео
В Грузии посетителей ресторанов сети МакДональдс стали обслуживать роботы. Как это происходит - смотрите в видео Sputnik 23.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-23T10:54+0400
2023-02-23T10:54+0400
2023-02-23T10:57+0400
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Роботы доставляют посетителям МакДональдс их заказы, которые клиенты этой сети ресторанов могут заказать либо у оператора, либо с помощью интерактивных панелей, установленных в помещении. Затем робот, ориентируясь по номерам заказов, доставляет еду прямо к столикам посетителей. При этом робот говорит женским голосом, здоровается с посетителями, благодарит их за заказ и приглашает прийти еще.
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В Грузии посетителей ресторанов МакДональдс стали обслуживать роботы - видео
10:54 23.02.2023 (обновлено: 10:57 23.02.2023)
В Грузии посетителей ресторанов сети МакДональдс стали обслуживать роботы. Как это происходит - смотрите в видео Sputnik
Роботы доставляют посетителям МакДональдс их заказы, которые клиенты этой сети ресторанов могут заказать либо у оператора, либо с помощью интерактивных панелей, установленных в помещении. Затем робот, ориентируясь по номерам заказов, доставляет еду прямо к столикам посетителей. При этом робот говорит женским голосом, здоровается с посетителями, благодарит их за заказ и приглашает прийти еще.