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В Грузии посетителей ресторанов МакДональдс стали обслуживать роботы - видео

В Грузии посетителей ресторанов МакДональдс стали обслуживать роботы - видео

В Грузии посетителей ресторанов сети МакДональдс стали обслуживать роботы. Как это происходит - смотрите в видео Sputnik 23.02.2023, Sputnik Грузия

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Роботы доставляют посетителям МакДональдс их заказы, которые клиенты этой сети ресторанов могут заказать либо у оператора, либо с помощью интерактивных панелей, установленных в помещении. Затем робот, ориентируясь по номерам заказов, доставляет еду прямо к столикам посетителей. При этом робот говорит женским голосом, здоровается с посетителями, благодарит их за заказ и приглашает прийти еще.

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