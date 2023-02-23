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В Грузии задержаны 11 человек за содействие проституции
В Грузии задержаны 11 человек за содействие проституции
Обвиняемые систематически передавали номера гостиниц женщинам, которые там обслуживали своих клиентов 23.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-23T12:44+0400
2023-02-23T12:44+0400
2023-02-23T12:44+0400
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ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Сотрудники министерства внутренних дел Грузии задержали 11 человек за содействие проституции и предоставление места для осуществления подобной деятельности, сообщается на сайте ведомства. Самому младшему из задержанных 41 год, а самому старшему - 59. Пятеро из них ранее были судимы за различные преступления.Следствие установило, что обвиняемые за определенную сумму систематически передавали номера гостиниц, расположенных на улицах Хизанишвили, Чирнахули и Агладзе, женщинам, которые там обслуживали своих клиентов. После получения денег они платили обвиняемым определенную сумму. Правоохранители в качестве улик изъяли во время обыска гостиниц деньги, которые были получены благодаря содействию проституции. Следствие идет по статье УК Грузии "Содействие занятию проституцией". Обвиняемым грозит лишение свободы на срок от 4 до 7 лет. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, новости, тбилиси
грузия, происшествия, новости, тбилиси
В Грузии задержаны 11 человек за содействие проституции
Обвиняемые систематически передавали номера гостиниц женщинам, которые там обслуживали своих клиентов
ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Сотрудники министерства внутренних дел Грузии задержали 11 человек за содействие проституции и предоставление места для осуществления подобной деятельности, сообщается на сайте ведомства.
Самому младшему из задержанных 41 год, а самому старшему - 59. Пятеро из них ранее были судимы за различные преступления.
Следствие установило
, что обвиняемые за определенную сумму систематически передавали номера гостиниц, расположенных на улицах Хизанишвили, Чирнахули и Агладзе, женщинам, которые там обслуживали своих клиентов.
После получения денег они платили обвиняемым определенную сумму. Правоохранители в качестве улик изъяли во время обыска гостиниц деньги, которые были получены благодаря содействию проституции.
Следствие идет по статье УК Грузии "Содействие занятию проституцией". Обвиняемым грозит лишение свободы на срок от 4 до 7 лет.