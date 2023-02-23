https://sputnik-georgia.ru/20230223/v-gruzii-zaderzhany-11-chelovek-za-sodeystvie-prostitutsii-275173101.html

В Грузии задержаны 11 человек за содействие проституции

В Грузии задержаны 11 человек за содействие проституции

Обвиняемые систематически передавали номера гостиниц женщинам, которые там обслуживали своих клиентов 23.02.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Сотрудники министерства внутренних дел Грузии задержали 11 человек за содействие проституции и предоставление места для осуществления подобной деятельности, сообщается на сайте ведомства. Самому младшему из задержанных 41 год, а самому старшему - 59. Пятеро из них ранее были судимы за различные преступления.Следствие установило, что обвиняемые за определенную сумму систематически передавали номера гостиниц, расположенных на улицах Хизанишвили, Чирнахули и Агладзе, женщинам, которые там обслуживали своих клиентов. После получения денег они платили обвиняемым определенную сумму. Правоохранители в качестве улик изъяли во время обыска гостиниц деньги, которые были получены благодаря содействию проституции. Следствие идет по статье УК Грузии "Содействие занятию проституцией". Обвиняемым грозит лишение свободы на срок от 4 до 7 лет. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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