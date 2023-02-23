https://sputnik-georgia.ru/20230223/vavilov-kitay-budet-pomogat-rossii-dazhe-nesmotrya-na-sanktsii-275165581.html

Вавилов: Китай будет помогать России, даже несмотря на санкции

Вавилов: Китай будет помогать России, даже несмотря на санкции

Китай помогает России не только информационно, но и технологически 23.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-23T09:48+0400

2023-02-23T09:48+0400

2023-02-23T09:48+0400

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ван и

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При этом Москва и Пекин стараются не афишировать настолько глубокое сотрудничество, чтобы не подставлять Китай под американские санкции. Таким мнением поделился в интервью "Sputnik на русском" китаевед Николай Вавилов.Об этом, а также об откровенной речи главы китайской дипломатии Ван И в Мюнхене и планируемом визите Си в Москву смотрите в нашем видео.

китай

пекин

москва

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