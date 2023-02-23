https://sputnik-georgia.ru/20230223/velikiy-post-2023-kakie-molitvy-chitayut-v-post-doma-275186363.html

Великий пост 2023: какие молитвы читают в пост дома?

Великий пост 2023: какие молитвы читают в пост дома?

Великий пост в 2023 году у православных начинается 27 февраля и продлится по 15 апреля включительно – самый строгий и долгий многодневный пост направлен на... 23.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-23T18:18+0400

2023-02-23T18:18+0400

2023-02-23T18:18+0400

справки

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Пост, суть которого в самоограничении в еде и развлечениях, покаянии и борьбе со страстями, помогает многое переосмыслить духовно и понять, насколько мы далеки от идеала, к которому нас призывает Господь. Во время Великого поста в первую очередь необходимо позаботиться об очищении души и помыслов. Для этого нужно ежедневно читать молитвы дома и по возможности посещать церковные службы все семь недель Великого поста, ибо пост без молитвы – это просто диета. Какие молитвы читают в Великий пост дома, вы узнаете из Sputnik Грузия. Молитвы в Великий пост Молитве в Великий пост уделяют больше времени, чем обычно. Дома утром читают короткие и легкие молитвы, задающие положительное настроение на весь день. Молитва мытаря: "Боже, милостив буди мне грешному". (Поклон). По Евангелию от Луки это покаянная молитва, которую мытарь произносит в притче о мытаре и фарисее. В притче Спаситель приводил молитву мытаря как образец покаяния и прошения Божьей милости. Молитва предначинательная: "Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея Матере и всех Святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе". Трисвятое: "Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас. (Молитву читают трижды, с крестным знамением и поясным поклоном). Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь". Молитва к Пресвятой Троице: "Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имене Твоего ради. Господи, помилуй. (Молитву читают трижды) Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь". Молитва Господня: "Отче Наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси, и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь, и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Яко Твое есть Царство и Сила и Слава, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь". Эту молитву читают дома в любое время, в том числе и вечером. Вечерние молитвы Молитва к Богу Отцу: "Боже вечный и Царю всякаго создания, сподобивый мя даже в час сей доспети, прости ми грехи, яже сотворих в сей день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякия скверны плоти и духа. И даждь ми, Господи, в нощи сей сон прейти в мире, да востав от смиреннаго ми ложа, благоугожду пресвятому имени Твоему, во вся дни живота моего, и поперу борющия мя враги плотския и безплотныя. И избави мя, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя, и похотей лукавых. Яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков Аминь". Молитва к Ангелу хранителю: "Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, вся ми прости, елика согреших во днешний день, и от всякаго лукавствия ротивнаго ми врага избави мя, да ни в коем же гресе рогневаю Бога моего; но моли за мя грешнаго и не достойнаго раба, яко да достойна мя покажеши благости милости Всесвятыя Троицы и Матере Господа мого Иисуса Христа и всех святых. Аминь". Вечером дома также читают молитвы, обращенные к Спасителю, Богоматери и Пресвятому Духу. Перед тем, как лечь спать, читают предначинательную молитву и к Пресвятой Троице, а прямо перед сном произносят: "В руце Твои, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой: Ты же мя благослови, Ты мя помилуй и живот вечный даруй ми. Аминь". Молитва Ефрема Сирина В Великий пост дома вместе с обычными утренними и вечерними молитвами, читают краткую молитву преподобного Ефрема Сирина. "Господи и Владыко живота моего, Дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не даждь ми. Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй ми, рабу Твоему. Ей, Господи Царю, даруй ми зрети моя прегрешения и не осуждати брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь". После молитвы 12 раз читают "Боже, очисти мя, грешнаго", сопровождая слова поясными поклонами. Затем еще раз повторяют молитву Ефрема Сирина и завершают чтение одним земным поклоном. В небольшой молитве преподобного запечатлен весь путь духовного совершенствования человека. В кратких строках, которые чаще всего произносятся во время Великого поста в церквях и дома, люди просят Бога помочь в борьбе со своими пороками, такими как уныние, лень, празднословие, осуждение и других, а также молят даровать терпение, смирение и любовь. Верующие могут читать молитвы в Великий пост в любое время при возникновении негативных и грешных помыслов, а не только утром и вечером дома или во время богослужений. Короткая молитва, как считают священнослужители, позволит духовно очиститься и настроиться на позитивный лад. Материал подготовлен на основе открытых источников

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2023

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справки