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Верхний Ларс сегодня – открыто движение для легковых автомобилей
Верхний Ларс сегодня – открыто движение для легковых автомобилей
Движение для автотранспорта с прицепом и полуприцепом на участке Гудаури-Коби по прежнему запрещено 23.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-23T20:07+0400
2023-02-23T20:07+0400
2023-02-23T20:07+0400
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верхний ларс
департамент автомобильных дорог
национальное агентство окружающей среды
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ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. На участке Гудаури-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс восстановлено движение для легкового автотранспорта, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.По информации Национального агентства окружающей среды, на участке Гудаури-Коби движение автотранспорта осуществится в беспрерывном режиме только через лавинозащитные тоннели.По прежнему запрещено движение для автотранспорта с прицепом и полуприцепом.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией, а ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, погода, верхний ларс, департамент автомобильных дорог, национальное агентство окружающей среды
грузия, новости, погода, верхний ларс, департамент автомобильных дорог, национальное агентство окружающей среды
Верхний Ларс сегодня – открыто движение для легковых автомобилей
Движение для автотранспорта с прицепом и полуприцепом на участке Гудаури-Коби по прежнему запрещено
ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. На участке Гудаури-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс восстановлено движение для легкового автотранспорта, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.
По информации Национального агентства окружающей среды, на участке Гудаури-Коби движение автотранспорта осуществится в беспрерывном режиме только через лавинозащитные тоннели.
По прежнему запрещено движение для автотранспорта с прицепом и полуприцепом.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией, а ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.