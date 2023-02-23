https://sputnik-georgia.ru/20230223/verkhniy-lars-segodnya--otkryto-dvizhenie-dlya-legkovykh-avtomobiley-275192450.html

Верхний Ларс сегодня – открыто движение для легковых автомобилей

Верхний Ларс сегодня – открыто движение для легковых автомобилей

Движение для автотранспорта с прицепом и полуприцепом на участке Гудаури-Коби по прежнему запрещено 23.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-23T20:07+0400

2023-02-23T20:07+0400

2023-02-23T20:07+0400

грузия

новости

погода

верхний ларс

департамент автомобильных дорог

национальное агентство окружающей среды

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/02/17/275192294_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_73c484274116e4af08221d77c9cf246f.jpg

ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. На участке Гудаури-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс восстановлено движение для легкового автотранспорта, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.По информации Национального агентства окружающей среды, на участке Гудаури-Коби движение автотранспорта осуществится в беспрерывном режиме только через лавинозащитные тоннели.По прежнему запрещено движение для автотранспорта с прицепом и полуприцепом.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией, а ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

верхний ларс

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, погода, верхний ларс, департамент автомобильных дорог, национальное агентство окружающей среды