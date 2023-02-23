https://sputnik-georgia.ru/20230223/vydaval-sebya-za-politseyskogo-i-vymogal-dengi-grazhdanin-gruzii-zaderzhan-v-polshe-275178611.html

Выдавал себя за полицейского и вымогал деньги: гражданин Грузии задержан в Польше

Выдавал себя за полицейского и вымогал деньги: гражданин Грузии задержан в Польше

Членам организованной группировки грозит до восьми лет лишения свободы 23.02.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Польские полицейские задержали в городе Познань четырех человек, в том числе 44-летнего гражданина Грузии, по обвинению в организованной преступности, сообщают польские СМИ. По информации местных СМИ, обвиняемые выдавали себя за полицейских и вымогали деньги у пожилых людей. Отмечается, что преступная группировка действовала по всей Польше. Всем четверым задержанным предъявили обвинение по статье "Мошенничество". Им грозит до восьми лет тюрьмы. Полицейские не исключают, что по данному делу удастся выявить и других преступников.По распространившейся информации, 24-летний поляк и 44-летний грузин пытались ограбить пожилого человека на 25 тысяч злотых (5,5 тысяч долларов). Полиция также установила, что задержанный гражданин Грузии был причастен к аналогичным аферам, имевшим место в конце декабря 2022 года в городах Вонгровец и Новы-Томысль. В этих городах злоумышленникам удалось выкрасть у пожилых людей 220 тысяч злотых (49 тысяч долларов). Также выяснилось, что задержанные были причастны к другим преступлениям в городах Гдыне и Хойнице, где общий ущерб составил 237 000 злотых (52,8 тысячи долларов). Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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