https://sputnik-georgia.ru/20230224/armeniya-uproschaet-vvoz-chasti-gruzov-v-stranu-275224076.html

Армения упрощает ввоз части грузов в страну

Армения упрощает ввоз части грузов в страну

Комитет госдоходов Армении намерен ужесточить правила растаможки при перевозке товара на вес, когда он перевозится контейнером без указания номенклатуры 24.02.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 24 фев – Sputnik. Ввоз в Армению грузов небольшими партиями будет упрощен. Проект соответствующего постановления был одобрен на заседании правительства в четверг, сообщил Sputnik Армения.Как заявил председатель Комитета госдоходов республики Рустам Бадасян, это решение будет касаться случаев, когда одна фура доставляет грузы нескольким предприятиям-получателям.В настоящее время в таких случаях на каждый груз составляется своя декларация, на что уходит по 15-20 минут. Таким образом, процесс растаможки может растянуться на несколько часов. Поэтому отныне будет разрешено подавать одну транзитную декларацию с условием, что по прибытии грузов, декларации на них будут составлены по отдельности.При этом Бадасян напомнил, что Комитет госдоходов намерен ужесточить правила растаможки при перевозке товара на вес, когда он перевозится контейнером без указания номенклатуры. Таким образом в Армению завозится, например, часть одежды. Необходимо будет указывать конкретную разбивку груза по видам и количеству товаров. В ближайшее время Комитет госдоходов разработает для этого более строгие требования.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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