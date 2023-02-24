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Азербайджан намерен упростить таможенные процедуры в рамках транспортного коридора

Азербайджан намерен упростить таможенные процедуры в рамках транспортного коридора

В последние годы Госкомтаможня проводит важную работу для упрощения транзитных процедур на фоне растущей привлекательности и потенциала Азербайджана. 24.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-24T21:06+0400

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2023-02-24T21:06+0400

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ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Ожидается упрощение таможенных процедур для транзитного потока через Транскаспийский международный транспортный маршрут (Средний коридор/ТМТМ), заявил первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета (ГТК) Исмаил Гусейнов на конференции "Презентация цифровой платформы управления и новые экономические инициативы", сообщил Sputnik Азербайджан.По его словам, в последние годы ГТК проводит важную работу для упрощения транзитных процедур на фоне растущей привлекательности и потенциала Азербайджана в качестве страны-транзитера.Гусейнов также отметил, что вдоль Транскаспийского маршрута и международного транспортного коридора "Север-Юг" планируется увеличить число логистических центров и таможенных складов. Государственный таможенный комитет проводит в данной сфере совместную работу с министерствами экономики и цифрового развития и транспорта, добавил он.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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