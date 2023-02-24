https://sputnik-georgia.ru/20230224/azerbaydzhan-nameren-uprostit-tamozhennye-protsedury-v-ramkakh-transportnogo-koridora-275225359.html
Азербайджан намерен упростить таможенные процедуры в рамках транспортного коридора
Азербайджан намерен упростить таможенные процедуры в рамках транспортного коридора
В последние годы Госкомтаможня проводит важную работу для упрощения транзитных процедур на фоне растущей привлекательности и потенциала Азербайджана. 24.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-24T21:06+0400
2023-02-24T21:06+0400
2023-02-24T21:06+0400
азербайджан
новости
экономика
транспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23416/07/234160765_0:155:2000:1280_1920x0_80_0_0_98884106fde916975b10a2eefa211b23.jpg
ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Ожидается упрощение таможенных процедур для транзитного потока через Транскаспийский международный транспортный маршрут (Средний коридор/ТМТМ), заявил первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета (ГТК) Исмаил Гусейнов на конференции "Презентация цифровой платформы управления и новые экономические инициативы", сообщил Sputnik Азербайджан.По его словам, в последние годы ГТК проводит важную работу для упрощения транзитных процедур на фоне растущей привлекательности и потенциала Азербайджана в качестве страны-транзитера.Гусейнов также отметил, что вдоль Транскаспийского маршрута и международного транспортного коридора "Север-Юг" планируется увеличить число логистических центров и таможенных складов. Государственный таможенный комитет проводит в данной сфере совместную работу с министерствами экономики и цифрового развития и транспорта, добавил он.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
азербайджан
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23416/07/234160765_165:0:1872:1280_1920x0_80_0_0_a03a6417818f3dbe7699d1ceb679a208.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
азербайджан, новости, экономика, транспорт
азербайджан, новости, экономика, транспорт
Азербайджан намерен упростить таможенные процедуры в рамках транспортного коридора
В последние годы Госкомтаможня проводит важную работу для упрощения транзитных процедур на фоне растущей привлекательности и потенциала Азербайджана.
ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik.
Ожидается упрощение таможенных процедур для транзитного потока через Транскаспийский международный транспортный маршрут (Средний коридор/ТМТМ), заявил первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета (ГТК) Исмаил Гусейнов на конференции "Презентация цифровой платформы управления и новые экономические инициативы", сообщил Sputnik Азербайджан
.
"В следующем месяце в Азербайджане планируется проведение большой конференции по упрощению транзитных процедур для перевозок по Среднему коридору с участием руководителей таможенных служб стран, расположенных вдоль коридора", – сказал Гусейнов.
По его словам, в последние годы ГТК проводит важную работу для упрощения транзитных процедур на фоне растущей привлекательности и потенциала Азербайджана в качестве страны-транзитера.
Гусейнов также отметил, что вдоль Транскаспийского маршрута и международного транспортного коридора "Север-Юг" планируется увеличить число логистических центров и таможенных складов. Государственный таможенный комитет проводит в данной сфере совместную работу с министерствами экономики и цифрового развития и транспорта, добавил он.