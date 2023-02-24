https://sputnik-georgia.ru/20230224/besplatnye-kursy-po-istorii-gruzii-na-russkom-yazyke-zapuskayutsya-v-tbilisi---video-275213194.html
Бесплатные курсы по истории Грузии на русском языке запускаются в Тбилиси - видео
Бесплатные курсы по истории Грузии на русском языке запускаются в Тбилиси - видео
Грузино-Российский общественный центр Е. М. Примакова запускает бесплатные курсы по истории и культуре Грузии на русском языке 24.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-24T14:57+0400
2023-02-24T14:57+0400
2023-02-24T14:57+0400
пресс-центр
мультимедиа
видео
пресс-центр
грузия
общество
тбилиси
дмитрий лорткипанидзе
вахтанг горгасали
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Подробности о проекте рассказал руководитель центра Дмитрий Лорткипанидзе в ходе пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.Желающие смогут посетить шесть лекционных встреч, в рамках которых ознакомятся с такими темами, как эпоха царя Вахтанга Горгасали, деятельность царя Давида Строителя, Царицы Тамар, а также история грузинского виноделия, влияние лозы и вина на идентичность нации и другие."Русскоязычное население Грузии выросло… Мы решили познакомиться с этими людьми поближе. Эта ознакомительная образовательная программа по истории Грузии не носит характер обучения ради обучения. Это в первую очередь коммуникация. Чтобы наши гости почувствовали себя как дома", - рассказал Лорткипанидзе.Программа лекций начинается с эпохи царя Вахтанга Горгасали, основания Тбилиси, далее переход к эпохе царицы Тамар, после – к Давиду Агмашенебели. Завершится курс лекций правлением Ираклия Второго, историей "Георгиевского трактата" и жизнью Грузии в составе Российской империи.
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мультимедиа, видео, пресс-центр, видео, грузия, общество, тбилиси, дмитрий лорткипанидзе, вахтанг горгасали, царица тамар, грузино-российский общественный центр
мультимедиа, видео, пресс-центр, видео, грузия, общество, тбилиси, дмитрий лорткипанидзе, вахтанг горгасали, царица тамар, грузино-российский общественный центр
Бесплатные курсы по истории Грузии на русском языке запускаются в Тбилиси - видео
Грузино-Российский общественный центр Е. М. Примакова запускает бесплатные курсы по истории и культуре Грузии на русском языке
Подробности о проекте рассказал руководитель центра Дмитрий Лорткипанидзе в ходе пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия
.
Желающие смогут посетить шесть лекционных встреч, в рамках которых ознакомятся с такими темами, как эпоха царя Вахтанга Горгасали, деятельность царя Давида Строителя, Царицы Тамар, а также история грузинского виноделия, влияние лозы и вина на идентичность нации и другие.
"Русскоязычное население Грузии выросло… Мы решили познакомиться с этими людьми поближе. Эта ознакомительная образовательная программа по истории Грузии не носит характер обучения ради обучения. Это в первую очередь коммуникация. Чтобы наши гости почувствовали себя как дома", - рассказал Лорткипанидзе.
Программа лекций начинается с эпохи царя Вахтанга Горгасали, основания Тбилиси, далее переход к эпохе царицы Тамар, после – к Давиду Агмашенебели. Завершится курс лекций правлением Ираклия Второго, историей "Георгиевского трактата" и жизнью Грузии в составе Российской империи.