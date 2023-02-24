https://sputnik-georgia.ru/20230224/den-iverskoy-ikony-bozhey-materi-2023-molitvy-o-chem-prosyat-bogomater-275213622.html

День Иверской иконы Божьей Матери 2023: молитвы, о чем просят Богоматерь

День Иверской иконы Божьей Матери 2023: молитвы, о чем просят Богоматерь

Православная церковь 25 февраля празднует день обретения Иверской иконы Божьей Матери, одной из наиболее известных и почитаемых в православном мире 24.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-24T15:37+0400

2023-02-24T15:37+0400

2023-02-24T15:37+0400

религия

справки

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Православная церковь 25 февраля празднует день обретения Иверской иконы Божьей Матери, одной из наиболее известных и почитаемых в православном мире Икону Божьей Матери, которую, по преданию, апостол Лука написал в дни земной жизни Богородицы, обрели в этот день монахи Иверского монастыря на святой горе Афон. Какие молитвы возносят перед Иверской иконой Божьей Матери и о чем просят Богородицу, читайте в Sputnik Грузия. Иверская икона Богородицы Впервые Иверскую икону Божьей Матери упоминают в IX веке, когда христиан жестоко преследовали и уничтожали святые образы. Предание повествует, что древняя икона Богородицы в те далекие времена хранилась в доме одной благочестивой вдовы, которая вместе с сыном жила недалеко от города Никеи (территория современной Турции). Однажды воины, выискивающие и уничтожающие иконы по приказу греческого императора Феофила, ворвались ночью в дом этой вдовы. Увидев святой образ, один из них ударил копьем по лику Богородицы, и из раны потекла кровь. Кровоточащая рана так и осталась на щеке иконы Иверской Божьей Матери, поэтому святой образ всегда пишут с небольшой ранкой на лике. Надеясь спасти икону Божьей Матери, женщина, пообещав жадным воинам вознаграждение, упросила оставить святой образ до утра. Когда иконоборцы ушли, вдова вместе сыном отнесли святыню к морю и опустили на воду. И в этот момент произошло чудо – икона, встав вертикально, ликом к берегу, отправилась в путешествие по морю. Сын вдовы, дальнейшая судьба которой неизвестна, став монахом Иверского монастыря, рассказал историю древней иконы святым отцам. Вратарница Через два столетия монахи Иверского монастыря обрели образ Богородицы – однажды они увидели на море огненный столп, доходивший до самого неба, а в его основании икону Божьей Матери, стоящую на воде. Икону принял Гавриил Грузин, благочестивый инок Иверской обители. После молебна о дарования монастырю святыни, он пошел по воде, как велела ему явившаяся во сне Богородица. Икону Божьей Матери поставили в храме, но на следующий день ее нашли над воротами обители. Так повторялось несколько раз, пока Богоматерь не открыла во сне святому Гавриилу свою волю, что хочет быть хранительницей иноков, а не хранимой ими. Икону Божьей Матери поставили над монастырскими воротами, поэтому ее называют также "Вратарницей" или "Привратницей". С тех пор икона Божьей Матери неотлучно находится в Иверском монастыре на горе Афон. Праздник в честь иконы Богородицы в Иверском монастыре отмечают 25 февраля – братия с крестным ходом идет на морской берег, где принял образ Божьей Матери старец Гавриил. О чем просят Иверскую Иверскую икону Божьей Матери просят об утешении – молитва Богородице помогает восстановить душевное равновесие после потери близких и трудных испытаний. Богородице возносят молитвы и просят исцелить от разных болезней и серьезных зависимостей, в том числе алкогольной, никотиновой, наркотической и игровой. Божью Матерь просят защитить дом от различных стихийных бедствий, воров и несчастий. Богоматери возносят молитвы и просят о взаимной любви, зачатии и рождении детей. Просят Божью Матерь избавить от грешных мыслей и защититься от соблазнов, чтобы сохранить нравственную, духовную и телесную чистоту. Молитвы Молитва первая О Пресвятая Дево, Мати Господа, Царице Небесе и земли! Вонми многоболезненномувоздыханию душ наших призри с высоты святыя Твоея на нас, с верою и любовиюпоклоняющихся пречистому образу Твоему. Се бо, грехми погружаемии и скорбьмиобуреваемии, взирающе на Твой образ, яко живей Ти сущей с нами, приносим смиренная моления наша. Не имамы бо ни иныя помощи, ни инаго предстательства,ни утешения, токмо Тебе, о, Мати, всех скорбящих и обремененных! Помози нам,немощным, утоли скорбь нашу, настави на путь правый нас, заблуждающих, уврачуй и спаси безнадежных, даруй нам прочее время живота нашего в мире и тишине проводити, подаждь христианскую кончину и на Страшнем Суде Сына Твоего явисянам милосердая Заступница, да всегда поем, величаем и славим Тя, яко благую Заступницу рода христианскаго, со всеми угодившими Богу. Аминь. Молитва вторая О Пресвятая Госпоже Владычице Богородице, приими недостойную молитву нашу, и сохрани нас от навета злых человек и от напрасныя смерти, идаруй нам прежде конца покаяние, на моление наше умилосердися, и радость впечали место даруй. И избави нас, Госпоже, от всякия беды и напасти, скорби ипечали и от всякаго зла. И сподоби нас, грешных рабов Твоих, одесную стати вовтором пришествии Сына Твоего, Христа Бога нашего, и наследники нас бытисподоби Царствия Небеснаго и жизни вечныя, со всеми святыми в бесконечные веки веков. Аминь. Материал подготовлен на основе открытых источников

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