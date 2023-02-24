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Работников бара в Тбилиси обвиняют в ограблении посетителя
Работников бара в Тбилиси обвиняют в ограблении посетителя
Обвиняемым грозит лишение свободы на срок от 7 до 11 лет 24.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-24T11:48+0400
2023-02-24T11:48+0400
2023-02-24T12:25+0400
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ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Полиция задержала четверых работников одного из баров в Тбилиси по обвинению в ограблении иностранного посетителя с применением насилия, говорится в сообщении на сайте МВД.Задержанным от 28 до 37 лет. Один из них ранее был судим. Следствие установило, что сотрудники бара потребовали от иностранного гостя оплатить счет, который не соответствовал сумме заказа. Получив отказ, они силой отобрали у него деньги и личные вещи. Все задержанные обвиняются в групповом совершении грабежа с применением насилия. Обвиняемым грозит лишение свободы на срок от 7 до 11 лет. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, тбилиси
происшествия, грузия, новости, тбилиси
Работников бара в Тбилиси обвиняют в ограблении посетителя
11:48 24.02.2023 (обновлено: 12:25 24.02.2023)
Обвиняемым грозит лишение свободы на срок от 7 до 11 лет
ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Полиция задержала четверых работников одного из баров в Тбилиси по обвинению в ограблении иностранного посетителя с применением насилия, говорится в сообщении на сайте МВД.
Задержанным от 28 до 37 лет. Один из них ранее был судим.
Следствие
установило, что сотрудники бара потребовали от иностранного гостя оплатить счет, который не соответствовал сумме заказа. Получив отказ, они силой отобрали у него деньги и личные вещи.
Все задержанные обвиняются в групповом совершении грабежа с применением насилия. Обвиняемым грозит лишение свободы на срок от 7 до 11 лет.