https://sputnik-georgia.ru/20230224/grabezh-s-primeneniem-nasiliya-v-tbilisi---politseyskie-zaderzhali-chetverykh-chelovek-275203843.html

Работников бара в Тбилиси обвиняют в ограблении посетителя

Работников бара в Тбилиси обвиняют в ограблении посетителя

Обвиняемым грозит лишение свободы на срок от 7 до 11 лет 24.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-24T11:48+0400

2023-02-24T11:48+0400

2023-02-24T12:25+0400

происшествия

грузия

новости

тбилиси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250825000_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_6c42e6e688ebcb2bc6b253013bde2f83.jpg

ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Полиция задержала четверых работников одного из баров в Тбилиси по обвинению в ограблении иностранного посетителя с применением насилия, говорится в сообщении на сайте МВД.Задержанным от 28 до 37 лет. Один из них ранее был судим. Следствие установило, что сотрудники бара потребовали от иностранного гостя оплатить счет, который не соответствовал сумме заказа. Получив отказ, они силой отобрали у него деньги и личные вещи. Все задержанные обвиняются в групповом совершении грабежа с применением насилия. Обвиняемым грозит лишение свободы на срок от 7 до 11 лет. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, грузия, новости, тбилиси