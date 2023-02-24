https://sputnik-georgia.ru/20230224/gruzino-rossiyskiy-tsentr-v-tbilisi-zapustil-kursy-gruzinskoy-istorii-na-russkom-yazyke-275281706.html

Грузино-российский центр в Тбилиси запустил курсы грузинской истории на русском языке

Грузино-российский центр в Тбилиси запустил курсы грузинской истории на русском языке

Главная задача курсов - межкультурная коммуникация, новые знакомства и создание дружественной атмосферы для приезжих 24.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-24T14:45+0400

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ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Грузино-Российский общественный центр им. Примакова запускает бесплатные курсы по истории и культуре Грузии на русском языке, об этом рассказал руководитель центра Дмитрий Лорткипанидзе на пресс-конференции в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия. Все желающие смогут посетить шесть лекционных встреч, в рамках которых ознакомятся с такими темами, как эпоха царя Вахтанга Горгасали, деятельность царя Давида Строителя, Царицы Тамар, а также история грузинского виноделия, влияние лозы и вина на идентичность нации и другие. По словам Лорткипанидзе, предпосылкой для создания такого проекта стало возросшее количество русскоязычных людей из России, Беларуси, Казахстана и других бывших стран СНГ. "Русскоязычное население Грузии выросло… Мы решили познакомиться с этими людьми поближе. Эта ознакомительная образовательная программа по истории Грузии не носит характер обучения ради обучения", - рассказал Лорткипанидзе. По словам руководителя центра Примакова, главная задача курсов - межкультурная коммуникация, новые знакомства и создание дружественной атмосферы для приезжих. Программа лекций начинается с эпохи царя Вахтанга Горгасали, основания Тбилиси, далее переход к эпохе царицы Тамар, после – к Давиду Агмашенебели. Завершится курс лекций правлением Ираклия Второго, историей "Георгиевского трактата" и жизнью Грузии в составе Российской империи. Курсы будет читать историк, сертифицированный гид Грузии Гуга Самхарадзе. Позже центр Примакова планирует запустить курсы по истории грузинского вина, так как вино также является предметом особой гордости. Курс будет читать известный сомелье, специалист по гастродипломатии Георгий Дарцмелия. "Значение вина и лозы, укрепление идентичности нации – очень важный вопрос, который должны изучить люди, приезжающие в Грузию. Ведь вино считается исконно грузинским напитком", - заявил Лоткипанидзе. Таким образом, по программе образовательного центра вся весна будет посвящена тому, чтобы максимально ознакомить всех желающих с историей Грузии и культурой виноделия, а позже центр Примакова готовит новые проекты, которые будет посвящены народной дипломатии.

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