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Иностранец пытался завезти контрабандные часы из Турции в Грузию
Иностранец пытался завезти контрабандные часы из Турции в Грузию
Иностранец вызвал подозрения у сотрудников ТПП, поэтому был осмотрен его багаж 24.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-24T14:44+0400
2023-02-24T14:44+0400
2023-02-24T15:15+0400
грузия
происшествия
турция
тпп "сарпи"
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ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Незадекларированный товар на сумму более чем 186,8 тысяч лари (более 70,6 тысяч долларов) изъяли на таможенно-пропускном пункте "Сарпи" (грузино-турецкая граница), говорится в сообщении Службы доходов Минфина Грузии. По данным ведомства, грузинские пограничники обнаружили незадекларированный товар в результате личного осмотра и осмотра багажа гражданина России, в результате было обнаружено пять драгоценных мужских часов. Для дальнейшего реагирования материалы дела переданы в Следственную службу Минфина Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, турция, тпп "сарпи"
грузия, происшествия, турция, тпп "сарпи"
Иностранец пытался завезти контрабандные часы из Турции в Грузию
14:44 24.02.2023 (обновлено: 15:15 24.02.2023)
Иностранец вызвал подозрения у сотрудников ТПП, поэтому был осмотрен его багаж
ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Незадекларированный товар на сумму более чем 186,8 тысяч лари (более 70,6 тысяч долларов) изъяли на таможенно-пропускном пункте "Сарпи" (грузино-турецкая граница), говорится в сообщении Службы доходов Минфина Грузии.
По данным
ведомства, грузинские пограничники обнаружили незадекларированный товар в результате личного осмотра и осмотра багажа гражданина России, в результате было обнаружено пять драгоценных мужских часов.
Для дальнейшего реагирования материалы дела переданы в Следственную службу Минфина Грузии.