https://sputnik-georgia.ru/20230224/inostranets-pytalsya-zavesti-kontrabandnye-chasy-iz-turtsii-v-gruziyu-275212263.html

Иностранец пытался завезти контрабандные часы из Турции в Грузию

Иностранец пытался завезти контрабандные часы из Турции в Грузию

Иностранец вызвал подозрения у сотрудников ТПП, поэтому был осмотрен его багаж 24.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-24T14:44+0400

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грузия

происшествия

турция

тпп "сарпи"

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ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Незадекларированный товар на сумму более чем 186,8 тысяч лари (более 70,6 тысяч долларов) изъяли на таможенно-пропускном пункте "Сарпи" (грузино-турецкая граница), говорится в сообщении Службы доходов Минфина Грузии. По данным ведомства, грузинские пограничники обнаружили незадекларированный товар в результате личного осмотра и осмотра багажа гражданина России, в результате было обнаружено пять драгоценных мужских часов. Для дальнейшего реагирования материалы дела переданы в Следственную службу Минфина Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, происшествия, турция, тпп "сарпи"