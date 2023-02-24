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Как в Москве отреагировали на мирный план Китая по Украине
Как в Москве отреагировали на мирный план Китая по Украине
Россия поддерживают позицию Китая и считает любые несанкционированные Советом безопасности ООН ограничительные меры незаконными, говорится в заявлении МИД 24.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-24T22:24+0400
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ТБИЛИСИ, 24 фев – Sputnik. Москва высоко ценит искреннее стремление китайских друзей внести вклад в урегулирование конфликта на Украине мирным путем, сообщается на сайте Министерства иностранных дел России.Пекин опубликовал заявление с позицией относительно политического урегулирования украинского кризиса, соответствующий документ размещен на официальном сайте МИД Китая.Как отметили в министерстве, Россия поддерживают позицию Китая и считает любые несанкционированные Советом безопасности ООН ограничительные меры незаконными."Это грубый инструмент недобросовестной конкуренции и экономической войны", – подчеркнули в МИД.В ведомстве заявили об открытости Москвы к достижению всех целей спецоперации дипломатическим путем. При этом указывается, что западные страны должны прекратить поставлять вооружения и отправлять наемников на Украину.В плане, опубликованном сегодня утром на сайте китайского МИД, 12 пунктов:О том, что Пекин намерен подготовить документ со своим видением решения украинского конфликта, стало известно на минувшей неделе.
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в мире, китай, россия, мид россии, новости, политика, обострение ситуации вокруг украины 2022
в мире, китай, россия, мид россии, новости, политика, обострение ситуации вокруг украины 2022

Как в Москве отреагировали на мирный план Китая по Украине

22:24 24.02.2023 (обновлено: 22:30 24.02.2023)
© photo: Sputnik / Mikhail VoskresenskiyЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - Sputnik Грузия, 1920, 24.02.2023
© photo: Sputnik / Mikhail Voskresenskiy
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Россия поддерживают позицию Китая и считает любые несанкционированные Советом безопасности ООН ограничительные меры незаконными, говорится в заявлении МИД
ТБИЛИСИ, 24 фев – Sputnik. Москва высоко ценит искреннее стремление китайских друзей внести вклад в урегулирование конфликта на Украине мирным путем, сообщается на сайте Министерства иностранных дел России.
Пекин опубликовал заявление с позицией относительно политического урегулирования украинского кризиса, соответствующий документ размещен на официальном сайте МИД Китая.

"Разделяем соображения Пекина. Привержены принципам соблюдения Устава ООН, норм международного права, в том числе гуманитарного, неделимости безопасности, согласно которому безопасность одной страны не должна укрепляться в ущерб безопасности другой, что применимо и к безопасности отдельных групп стран", – говорится в заявлении МИД РФ.

Как отметили в министерстве, Россия поддерживают позицию Китая и считает любые несанкционированные Советом безопасности ООН ограничительные меры незаконными.
"Это грубый инструмент недобросовестной конкуренции и экономической войны", – подчеркнули в МИД.
В ведомстве заявили об открытости Москвы к достижению всех целей спецоперации дипломатическим путем. При этом указывается, что западные страны должны прекратить поставлять вооружения и отправлять наемников на Украину.
В плане, опубликованном сегодня утром на сайте китайского МИД, 12 пунктов:
прекращение огня и боевых действий;
️обеспечение всеми сторонами экспорта продовольствия в рамках зернового коридора;
️прекращение введения односторонних санкций;
️избежание дальнейшей эскалации кризиса и выхода его из-под контроля (избежать ядерной войны);
️скорейшее возобновление диалога между Россией и Украиной;
️уважение законных интересов в области безопасности всех стран;
️урегулирование гуманитарного кризиса и предотвращение его разрастания;
️защита мирного населения и пленных;
️обеспечение безопасности АЭС;
️содействие восстановлению после конфликта.
О том, что Пекин намерен подготовить документ со своим видением решения украинского конфликта, стало известно на минувшей неделе.
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