https://sputnik-georgia.ru/20230224/kak-v-moskve-otreagirovali-na-mirnyy-plan-kitaya-po-ukraine-275226325.html

Как в Москве отреагировали на мирный план Китая по Украине

Как в Москве отреагировали на мирный план Китая по Украине

Россия поддерживают позицию Китая и считает любые несанкционированные Советом безопасности ООН ограничительные меры незаконными, говорится в заявлении МИД 24.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-24T22:24+0400

2023-02-24T22:24+0400

2023-02-24T22:30+0400

в мире

китай

россия

мид россии

новости

политика

обострение ситуации вокруг украины 2022

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/13/265342257_0:0:3055:1719_1920x0_80_0_0_cae104169fbb508cc621d12beb026277.jpg

ТБИЛИСИ, 24 фев – Sputnik. Москва высоко ценит искреннее стремление китайских друзей внести вклад в урегулирование конфликта на Украине мирным путем, сообщается на сайте Министерства иностранных дел России.Пекин опубликовал заявление с позицией относительно политического урегулирования украинского кризиса, соответствующий документ размещен на официальном сайте МИД Китая.Как отметили в министерстве, Россия поддерживают позицию Китая и считает любые несанкционированные Советом безопасности ООН ограничительные меры незаконными."Это грубый инструмент недобросовестной конкуренции и экономической войны", – подчеркнули в МИД.В ведомстве заявили об открытости Москвы к достижению всех целей спецоперации дипломатическим путем. При этом указывается, что западные страны должны прекратить поставлять вооружения и отправлять наемников на Украину.В плане, опубликованном сегодня утром на сайте китайского МИД, 12 пунктов:О том, что Пекин намерен подготовить документ со своим видением решения украинского конфликта, стало известно на минувшей неделе.

китай

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

в мире, китай, россия, мид россии, новости, политика, обострение ситуации вокруг украины 2022