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На Рикотском перевале восстановили движение машин после снегопада - видео
На Рикотском перевале восстановили движение машин после снегопада - видео
Обильный снегопад и гололед создали проблемы на Рикотском перевале. Множество машин, в том числе тех, на которых люди направлялись в Кутаисский аэропорт... 24.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-24T17:12+0400
2023-02-24T17:12+0400
2023-02-24T17:12+0400
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видео-новости из грузии
рикотский перевал
рикотский тоннель
рикотский перевал
грузинские дороги, машины и их водители
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В настоящее время движение машин через Рикотский перевал, который связывает собой западную и восточную части Грузии, осуществляется в бесперебойном режиме. Однако водителям все равно надо обращать внимание на то, чтобы у машин была зимняя резина, а также желательно наличие противоскользящих цепей.
рикотский перевал
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мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, рикотский перевал, рикотский тоннель, рикотский перевал, грузинские дороги, машины и их водители, видео
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, рикотский перевал, рикотский тоннель, рикотский перевал, грузинские дороги, машины и их водители, видео
На Рикотском перевале восстановили движение машин после снегопада - видео
Обильный снегопад и гололед создали проблемы на Рикотском перевале. Множество машин, в том числе тех, на которых люди направлялись в Кутаисский аэропорт, застряли в дороге. Сегодня перевал активно расчищают
В настоящее время движение машин через Рикотский перевал, который связывает собой западную и восточную части Грузии, осуществляется в бесперебойном режиме. Однако водителям все равно надо обращать внимание на то, чтобы у машин была зимняя резина, а также желательно наличие противоскользящих цепей.