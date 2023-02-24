https://sputnik-georgia.ru/20230224/na-rikotskom-perevale-vosstanovili-dvizhenie-mashin-posle-snegopada---video-275220051.html

На Рикотском перевале восстановили движение машин после снегопада - видео

На Рикотском перевале восстановили движение машин после снегопада - видео

Обильный снегопад и гололед создали проблемы на Рикотском перевале. Множество машин, в том числе тех, на которых люди направлялись в Кутаисский аэропорт... 24.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-24T17:12+0400

2023-02-24T17:12+0400

2023-02-24T17:12+0400

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видео-новости из грузии

рикотский перевал

рикотский тоннель

рикотский перевал

грузинские дороги, машины и их водители

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В настоящее время движение машин через Рикотский перевал, который связывает собой западную и восточную части Грузии, осуществляется в бесперебойном режиме. Однако водителям все равно надо обращать внимание на то, чтобы у машин была зимняя резина, а также желательно наличие противоскользящих цепей.

рикотский перевал

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия

мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, рикотский перевал, рикотский тоннель, рикотский перевал, грузинские дороги, машины и их водители, видео