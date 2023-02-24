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https://sputnik-georgia.ru/20230224/natsdvizhenie-protestuet-trebuya-osvobodit-saakashvili---foto-275099178.html
"Нацдвижение" протестует, требуя освободить Саакашвили - фото
"Нацдвижение" протестует, требуя освободить Саакашвили - фото
Сторонники "Единого нацдвижения" в последнее время регулярно проводят акции протеста в столице Грузии, требуя освободить из тюрьмы экс-президента страны... 24.02.2023, Sputnik Грузия
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Сторонники Саакашвили и лидеры ЕНД заявляют, что освобождение Саакашвили должно произойти немедленно. Их беспокоит и состояние здоровья экс-президента. Власти называют их утверждения надуманными.
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новости грузии в фотографиях, фотоленты, мультимедиа, акции протеста, возвращение и арест саакашвили, единое нацдвижение, фото
новости грузии в фотографиях, фотоленты, мультимедиа, акции протеста, возвращение и арест саакашвили, единое нацдвижение, фото

"Нацдвижение" протестует, требуя освободить Саакашвили - фото

21:27 24.02.2023 (обновлено: 14:09 28.02.2023)
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Сторонники "Единого нацдвижения" в последнее время регулярно проводят акции протеста в столице Грузии, требуя освободить из тюрьмы экс-президента страны Михаила Саакашвили
Сторонники Саакашвили и лидеры ЕНД заявляют, что освобождение Саакашвили должно произойти немедленно. Их беспокоит и состояние здоровья экс-президента. Власти называют их утверждения надуманными.
© photo: Sputnik / Stringer

Штаб по освобождению осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили открылся в Тбилиси

Штаб по освобождению осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили открылся в Тбилиси - Sputnik Грузия
1/18
© photo: Sputnik / Stringer

Штаб по освобождению осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили открылся в Тбилиси

© photo: Sputnik / Stringer

До этого сторонники экс-президента и представители ЕНД регулярно проводили акции протеста у правительственных зданий

До этого сторонники экс-президента и представители ЕНД регулярно проводили акции протеста у правительственных зданий - Sputnik Грузия
2/18
© photo: Sputnik / Stringer

До этого сторонники экс-президента и представители ЕНД регулярно проводили акции протеста у правительственных зданий

© photo: Sputnik / Stringer

В ходе недавних акций их участники собрались на митинг у здания администрации правительства Грузии

В ходе недавних акций их участники собрались на митинг у здания администрации правительства Грузии - Sputnik Грузия
3/18
© photo: Sputnik / Stringer

В ходе недавних акций их участники собрались на митинг у здания администрации правительства Грузии

© photo: Sputnik / Stringer

Митинг также был проведен у главного офиса правящей партии "Грузинская мечта"

Митинг также был проведен у главного офиса правящей партии &quot;Грузинская мечта&quot; - Sputnik Грузия
4/18
© photo: Sputnik / Stringer

Митинг также был проведен у главного офиса правящей партии "Грузинская мечта"

© photo: Sputnik / Stringer

Представители ЕНД ранее объявили бойкот работе в парламенте

Представители ЕНД ранее объявили бойкот работе в парламенте - Sputnik Грузия
5/18
© photo: Sputnik / Stringer

Представители ЕНД ранее объявили бойкот работе в парламенте

© photo: Sputnik / Stringer

Активисты "Нацдвижения" проводят акции протеста в разных городах Грузии с требованием освободить Саакашвили, которого осудили на 6 лет за должностные преступления

Активисты &quot;Нацдвижения&quot; проводят акции протеста в разных городах Грузии с требованием освободить Саакашвили, которого осудили на 6 лет за должностные преступления - Sputnik Грузия
6/18
© photo: Sputnik / Stringer

Активисты "Нацдвижения" проводят акции протеста в разных городах Грузии с требованием освободить Саакашвили, которого осудили на 6 лет за должностные преступления

© photo: Sputnik / Stringer

"Мы открыли штаб освобождения Михаила Саакашвили, который параллельно будет центральным офисом "Нацдвижения" в Тбилиси", – заявил лидер партии Леван Хабеишвили

&quot;Мы открыли штаб освобождения Михаила Саакашвили, который параллельно будет центральным офисом &quot;Нацдвижения&quot; в Тбилиси&quot;, – заявил лидер партии Леван Хабеишвили - Sputnik Грузия
7/18
© photo: Sputnik / Stringer

"Мы открыли штаб освобождения Михаила Саакашвили, который параллельно будет центральным офисом "Нацдвижения" в Тбилиси", – заявил лидер партии Леван Хабеишвили

© photo: Sputnik / Stringer

По словам Левана Хабеишвили, для того, чтобы в Тбилиси партия была сильной, создана специальная рабочая группа

По словам Левана Хабеишвили, для того, чтобы в Тбилиси партия была сильной, создана специальная рабочая группа - Sputnik Грузия
8/18
© photo: Sputnik / Stringer

По словам Левана Хабеишвили, для того, чтобы в Тбилиси партия была сильной, создана специальная рабочая группа

© photo: Sputnik / Stringer

Одним из активных деятелей "Единого нацдвижения" сегодня также является политик Георгий Барамидзе

Одним из активных деятелей &quot;Единого нацдвижения&quot; сегодня также является политик Георгий Барамидзе - Sputnik Грузия
9/18
© photo: Sputnik / Stringer

Одним из активных деятелей "Единого нацдвижения" сегодня также является политик Георгий Барамидзе

© photo: Sputnik / Stringer

Мать Михаила Саакашвили, Гиули Аласания, также принимает участие в акциях протеста

Мать Михаила Саакашвили, Гиули Аласания, также принимает участие в акциях протеста - Sputnik Грузия
10/18
© photo: Sputnik / Stringer

Мать Михаила Саакашвили, Гиули Аласания, также принимает участие в акциях протеста

© photo: Sputnik / Stringer

Тбилисский городской суд 6 февраля отказал Саакашвили в освобождении или отсрочке наказания по состоянию здоровья

Тбилисский городской суд 6 февраля отказал Саакашвили в освобождении или отсрочке наказания по состоянию здоровья - Sputnik Грузия
11/18
© photo: Sputnik / Stringer

Тбилисский городской суд 6 февраля отказал Саакашвили в освобождении или отсрочке наказания по состоянию здоровья

© photo: Sputnik / Stringer

Защита настаивала на том, что у экс-президента деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, сопровождающийся разрушением ментальных функций, что является основанием для освобождения

Защита настаивала на том, что у экс-президента деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, сопровождающийся разрушением ментальных функций, что является основанием для освобождения - Sputnik Грузия
12/18
© photo: Sputnik / Stringer

Защита настаивала на том, что у экс-президента деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, сопровождающийся разрушением ментальных функций, что является основанием для освобождения

© photo: Sputnik / Stringer

Специальная пенитенциарная служба назвала эти диагнозы недостоверными

Специальная пенитенциарная служба назвала эти диагнозы недостоверными - Sputnik Грузия
13/18
© photo: Sputnik / Stringer

Специальная пенитенциарная служба назвала эти диагнозы недостоверными

© photo: Sputnik / Stringer

Врачи гражданской клиники "Вивамеди", где с мая 2022 года проходит лечение Саакашвили, не раз заявляли, что главная проблема – отказ Саакашвили от питания, несмотря на то, что он способен принимать пищу и набирать вес

Врачи гражданской клиники &quot;Вивамеди&quot;, где с мая 2022 года проходит лечение Саакашвили, не раз заявляли, что главная проблема – отказ Саакашвили от питания, несмотря на то, что он способен принимать пищу и набирать вес - Sputnik Грузия
14/18
© photo: Sputnik / Stringer

Врачи гражданской клиники "Вивамеди", где с мая 2022 года проходит лечение Саакашвили, не раз заявляли, что главная проблема – отказ Саакашвили от питания, несмотря на то, что он способен принимать пищу и набирать вес

© photo: Sputnik / Stringer

Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани

Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани - Sputnik Грузия
15/18
© photo: Sputnik / Stringer

Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани

© photo: Sputnik / Stringer

Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы

Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы - Sputnik Грузия
16/18
© photo: Sputnik / Stringer

Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы

© photo: Sputnik / Stringer

С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди"

С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике &quot;Вивамеди&quot; - Sputnik Грузия
17/18
© photo: Sputnik / Stringer

С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди"

© photo: Sputnik / Stringer

Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины

Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины - Sputnik Грузия
18/18
© photo: Sputnik / Stringer

Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины

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