https://sputnik-georgia.ru/20230224/politolog-chadaev-ob-uslovii-pri-kotorom-rossiya-vernetsya-v-dsnv---video-275202928.html
Политолог Чадаев об условии, при котором Россия вернется в ДСНВ - видео
Политолог Чадаев об условии, при котором Россия вернется в ДСНВ - видео
Россия приостанавливает свое участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил 21 февраля в послании Федеральному... 24.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-24T09:50+0400
2023-02-24T09:50+0400
2023-02-24T09:59+0400
мультимедиа
видео
новости
в мире
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/02/18/275202744_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b0fbdcc23c79a51aa5f09ba08651c118.jpg
В интервью на канале "Sputnik на русском" мы обсудили с политологом, общественным деятелем, журналистом и директором Института развития парламентаризма Алексеем Чадаевым послание президента Федеральному собранию России. Кроме того, мы поговорили с экспертом о том, почему не работает международное право, а также зачем Россия приостановила свое участие в договоре СНВ-3. Подробнее в нашем видео.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/02/18/275202744_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1d0c8759cdbf0e0a7dc5093f4836ae0e.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, видео, новости, в мире, россия, видео
мультимедиа, видео, новости, в мире, россия, видео
Политолог Чадаев об условии, при котором Россия вернется в ДСНВ - видео
09:50 24.02.2023 (обновлено: 09:59 24.02.2023)
Россия приостанавливает свое участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил 21 февраля в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин
В интервью на канале "Sputnik на русском" мы обсудили с политологом, общественным деятелем, журналистом и директором Института развития парламентаризма Алексеем Чадаевым послание президента Федеральному собранию России.
Кроме того, мы поговорили с экспертом о том, почему не работает международное право, а также зачем Россия приостановила свое участие в договоре СНВ-3. Подробнее в нашем видео.