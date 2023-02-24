https://sputnik-georgia.ru/20230224/politolog-chadaev-ob-uslovii-pri-kotorom-rossiya-vernetsya-v-dsnv---video-275202928.html

Политолог Чадаев об условии, при котором Россия вернется в ДСНВ - видео

Политолог Чадаев об условии, при котором Россия вернется в ДСНВ - видео

Россия приостанавливает свое участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил 21 февраля в послании Федеральному... 24.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-24T09:50+0400

2023-02-24T09:50+0400

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В интервью на канале "Sputnik на русском" мы обсудили с политологом, общественным деятелем, журналистом и директором Института развития парламентаризма Алексеем Чадаевым послание президента Федеральному собранию России. Кроме того, мы поговорили с экспертом о том, почему не работает международное право, а также зачем Россия приостановила свое участие в договоре СНВ-3. Подробнее в нашем видео.

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