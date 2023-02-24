https://sputnik-georgia.ru/20230224/press-konferentsiya-v-tbilisi-zapuscheny-kursy-po-istorii-i-kulture-gruzii-na-russkom-yazyke-275180029.html

Пресс-конференция: В Тбилиси запущены курсы по истории и культуре Грузии на русском языке

Пресс-конференция: В Тбилиси запущены курсы по истории и культуре Грузии на русском языке

Пресс-конференция на тему "В Тбилиси запущены курсы по истории и культуре Грузии на русском языке" состоится в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия в... 24.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-24T11:08+0400

2023-02-24T11:08+0400

2023-02-24T11:08+0400

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Образовательный курс "История и культура Грузии", который пройдет на русском языке, запускает Грузино-Российский общественный центр Е. М. Примакова. Желающие смогут посетить шесть лекционных встреч, в рамках которых ознакомятся с такими темами, как эпоха царя Вахтанга Горгасали, деятельность царя Давида Строителя, Царицы Тамар, а также история грузинского виноделия, влияние лозы и вина на идентичность нации и другие. Подробнее о проекте расскажет директор Грузино-Российского общественного центра Примакова Дмитрий ЛОРТКИПАНИДЗЕ.

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