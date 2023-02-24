https://sputnik-georgia.ru/20230224/press-konferentsiya-v-tbilisi-zapuscheny-kursy-po-istorii-i-kulture-gruzii-na-russkom-yazyke-275180029.html
Пресс-конференция: В Тбилиси запущены курсы по истории и культуре Грузии на русском языке
Пресс-конференция: В Тбилиси запущены курсы по истории и культуре Грузии на русском языке
Пресс-конференция на тему "В Тбилиси запущены курсы по истории и культуре Грузии на русском языке" состоится в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия в... 24.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-24T11:08+0400
2023-02-24T11:08+0400
2023-02-24T11:08+0400
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Образовательный курс "История и культура Грузии", который пройдет на русском языке, запускает Грузино-Российский общественный центр Е. М. Примакова. Желающие смогут посетить шесть лекционных встреч, в рамках которых ознакомятся с такими темами, как эпоха царя Вахтанга Горгасали, деятельность царя Давида Строителя, Царицы Тамар, а также история грузинского виноделия, влияние лозы и вина на идентичность нации и другие. Подробнее о проекте расскажет директор Грузино-Российского общественного центра Примакова Дмитрий ЛОРТКИПАНИДЗЕ.
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грузия, новости, культура, тбилиси, грузино-российский общественный центр, анонсы
грузия, новости, культура, тбилиси, грузино-российский общественный центр, анонсы
Пресс-конференция: В Тбилиси запущены курсы по истории и культуре Грузии на русском языке
Пресс-конференция на тему "В Тбилиси запущены курсы по истории и культуре Грузии на русском языке" состоится в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия в пятницу, 24 февраля, в 12:00
Образовательный курс "История и культура Грузии", который пройдет на русском языке, запускает Грузино-Российский общественный центр Е. М. Примакова.
Желающие смогут посетить шесть лекционных встреч, в рамках которых ознакомятся с такими темами, как эпоха царя Вахтанга Горгасали, деятельность царя Давида Строителя, Царицы Тамар, а также история грузинского виноделия, влияние лозы и вина на идентичность нации и другие.
Подробнее о проекте расскажет директор Грузино-Российского общественного центра Примакова Дмитрий ЛОРТКИПАНИДЗЕ.