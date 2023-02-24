https://sputnik-georgia.ru/20230224/rost-tsen-na-prodovolstvie-v-gruzii-zamedlitsya---mnenie-analitikov-275224890.html

Рост цен на продовольствие в Грузии замедлится – мнение аналитиков

Рост цен на продовольствие в Грузии замедлится – мнение аналитиков

Рост цен на продовольствие оказывает самое большое влияние на инфляцию, говорится в исследовании 24.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-24T20:39+0400

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ТБИЛИСИ, 24 фев – Sputnik. Исследователи инвестиционной компании Galt & Taggart ожидают замедления роста цен на продовольствие из-за снижения мировых цен и укрепления курса лари.Годовой уровень инфляции в Грузии январе 2023 года составил 9,4%. При этом цены на продукты и напитки выросли на 15% по сравнению с январем 2022 года и на 1,4% по сравнению с декабрем 2022 года. Среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО в январе 2023 года составило 131,2 пункта, что на 1,1 пункта (0,8 процента) ниже его декабрьского уровня. По данным исследователей, рост цен на продовольствие оказывает самое большое влияние на инфляцию. "Надо отметить, что цены на продовольствие в Грузии растут в двухзначном темпе с июля 2021 года. Вместе с тем, такой же двухзначный рост зафиксирован в соседней Армении, но темп роста цен там был ниже и налицо там значительное замедление", – отмечают исследователи. При этом Galt & Taggart отмечают, что пиковый период роста цен в Грузии уже завершен и можно прогнозировать, что цены снизятся, и этому будет также способствовать инициатива правительства о принятии закона о регулировании отношений между производителями и импортерами и дистрибьюторами. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поручил правительству выяснить, почему наценка на продукты питания, в том числе первой необходимости, достигает 70-80%, а то и 100%, и принять меры. Для этого правительство начало работу над проектом нового закона и работу с импортерами продукции. По словам министра экономики Левана Давиташвили работа с бизнесом принесла результаты – цены на продукты снизились в сетевых магазинах в рамках акций.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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