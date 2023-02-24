https://sputnik-georgia.ru/20230224/spetssluzhba-zainteresovalas-deystviyami-politsii-v-gruzii-pri-vyselenii-dolzhnika-275226088.html
Спецслужба заинтересовалась действиями полиции в Грузии при выселении должника
Спецслужба заинтересовалась действиями полиции в Грузии при выселении должника
Уголовное дело по факту действия полицейских возбуждено по статье "превышение служебных полномочий" 24.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-24T21:47+0400
2023-02-24T21:47+0400
2023-02-24T22:08+0400
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ТБИЛИСИ, 24 фев – Sputnik. Специальная следственная служба Грузии начала расследование по факту возможного превышения полномочий полицией Национального бюро исполнения во время выселения семьи Ники Гигаури, говорится в заявлении ведомства. Семью Гигаури выселили из квартиры в Тбилиси из-за невыплаты долгов 24 февраля. Как утверждают адвокаты семьи, суд постановил опечатать имущество, а сотрудники полиции повредили вещи и выкинули их на улицу, а также нанесли повреждения членам семьи. Уголовное дело по факту действия полицейских возбуждено по статье "превышение служебных полномочий". Национальное бюро исполнения и полиция не делали комментариев для СМИ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, специальная следственная служба, мвд грузии
грузия, новости, происшествия, специальная следственная служба, мвд грузии
Спецслужба заинтересовалась действиями полиции в Грузии при выселении должника
21:47 24.02.2023 (обновлено: 22:08 24.02.2023)
Уголовное дело по факту действия полицейских возбуждено по статье "превышение служебных полномочий"
ТБИЛИСИ, 24 фев – Sputnik. Специальная следственная служба Грузии начала расследование по факту возможного превышения полномочий полицией Национального бюро исполнения во время выселения семьи Ники Гигаури, говорится в заявлении ведомства.
Семью Гигаури выселили из квартиры в Тбилиси из-за невыплаты долгов 24 февраля. Как утверждают адвокаты семьи, суд постановил опечатать имущество, а сотрудники полиции повредили вещи и выкинули их на улицу, а также нанесли повреждения членам семьи.
Уголовное дело по факту действия полицейских возбуждено по статье "превышение служебных полномочий".
Национальное бюро исполнения и полиция не делали комментариев для СМИ.