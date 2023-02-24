https://sputnik-georgia.ru/20230224/storonniki-saakashvili-trebuyut-ot-vlastey-osvobodit-eks-prezidenta---video-275052083.html

Сторонники Саакашвили требуют от властей освободить экс-президента - видео

Сторонники Саакашвили требуют от властей освободить экс-президента - видео

Сегодня к зданию администрации правительства Грузии на акцию протеста вновь вышли сторонники Михаила Саакашвили. Требования все те же – освободить... 24.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-24T17:17+0400

2023-02-24T17:17+0400

2023-02-28T13:34+0400

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михаил саакашвили

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единое нацдвижение

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Тбилисский горсуд 6 февраля отказал Саакашвили в освобождении или отсрочке наказания по состоянию здоровья. Защита настаивала на том, что у экс-президента деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, сопровождающийся разрушением ментальных функций, что является основанием для освобождения. Специальная пенитенциарная служба назвала эти диагнозы недостоверными. Осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили хочет искусственно навредить своему здоровью, чтобы таким образом он смог покинуть тюрьму, заявил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе.

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видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, возвращение и арест саакашвили, михаил саакашвили, акции протеста, единое нацдвижение, видео