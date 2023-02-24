https://sputnik-georgia.ru/20230224/test-naskolko-khorosho-vy-znakomy-s-apple-275219591.html

Тест: насколько хорошо вы знакомы с Apple

Тест: насколько хорошо вы знакомы с Apple

Ровно 68 лет назад, 24 февраля 1955 года, родился американский предприниматель, основатель и руководитель компьютерной империи "Apple" Стив Джобс, который... 24.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-24T17:10+0400

2023-02-24T17:10+0400

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тесты

интерактив

apple

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Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил небольшой тест на знание техники Apple.

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тесты, интерактив, apple, тесты