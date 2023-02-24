https://sputnik-georgia.ru/20230224/test-naskolko-khorosho-vy-znakomy-s-apple-275219591.html
Тест: насколько хорошо вы знакомы с Apple
Тест: насколько хорошо вы знакомы с Apple
Ровно 68 лет назад, 24 февраля 1955 года, родился американский предприниматель, основатель и руководитель компьютерной империи "Apple" Стив Джобс, который... 24.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-24T17:10+0400
2023-02-24T17:10+0400
2023-02-24T17:10+0400
тесты
интерактив
apple
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/14/268689315_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_081247824c73882656fd0b095b2ff120.jpg
Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил небольшой тест на знание техники Apple.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/14/268689315_227:0:2958:2048_1920x0_80_0_0_28ee322e8272a9d7f325f179f4cc5fb2.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
тесты, интерактив, apple, тесты
тесты, интерактив, apple, тесты
Тест: насколько хорошо вы знакомы с Apple
Ровно 68 лет назад, 24 февраля 1955 года, родился американский предприниматель, основатель и руководитель компьютерной империи "Apple" Стив Джобс, который скончался в 2011 году
Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил небольшой тест на знание техники Apple.