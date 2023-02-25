https://sputnik-georgia.ru/20230225/kak-chasto-vy-smotrite-televizor-275320305.html
Как часто вы смотрите телевизор?
Как часто вы смотрите телевизор?
25.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-25T14:06+0400
2023-02-25T14:06+0400
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общество
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2023
Новости
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Sputnik Грузия
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опрос на сайте, опрос sputnik грузия, общество, опросы
Как часто вы смотрите телевизор?
14:06 25.02.2023 (обновлено: 14:07 28.02.2023)
© Pixabay / Alehandra13