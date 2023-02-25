https://sputnik-georgia.ru/20230225/kak-stroitsya-doroga-k-granitse-gruzii-i-rf-274774328.html

Как строится дорога к границе Грузии и РФ

Как строится дорога к границе Грузии и РФ

Участок Квешети-Коби – это объездной путь одного из участков трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс, ведущей к грузино-российской границе... 25.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-25T19:33+0400

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В рамках проекта ведется строительство 23-километровой двухполосной асфальтобетонной дороги, пяти мостов, а один ремонтируется. Кроме того, запланировано строительство пяти тоннелей, среди них – строительство крупнейшего в Грузии тоннеля длиной в девять километров и диаметром 15 метров под Крестовым перевалом. Это будет один из самых длинных тоннелей и одно из самых сложных инженерных сооружений в Европе.

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мультимедиа, инфографика, транспорт в грузии, транспорт, военно-грузинская дорога, строительство дороги, видео