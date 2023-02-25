https://sputnik-georgia.ru/20230225/khvicha-kvaratskheliya---geroy-natsii-274889499.html

Хвича Кварацхелия - герой нации!

Хвича Кварацхелия - герой нации!

Полузащитник сборной Грузии и итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия покорил сердца миллионов любителей футбола и даже тех, кто был далек от этого вида спорта 25.02.2023, Sputnik Грузия

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карикатуры

спорт

грузия

хвича кварацхелия

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На матчи сборной Грузии по футболу собираются полные стадионы. Игры Кварацхелия за итальянский "Наполи" смотрит по телевизору вся страна - от мала до велика.Хвича Кварацхелия оказал большое влияние на впечатляющую игру "Наполи" – он напрямую способствовал 25 голам, забитым в этом сезоне. Любители и профессионалы сходятся во мнении, что Хвича Кварацхелия феномен в мире футбола.

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спорт, грузия, хвича кварацхелия