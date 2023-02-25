https://sputnik-georgia.ru/20230225/obschestvo-ne-verit-v-snizhenie-tsen-na-produkty-v-gruzii-275244562.html

Общество не верит в снижение цен на продукты в Грузии

Общество не верит в снижение цен на продукты в Грузии

Премьер Грузии поручил правительству выяснить, почему наценка на продукты питания достигает 70-80%, а то и 100% 25.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-25T23:44+0400

2023-02-25T23:44+0400

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ТБИЛИСИ, 25 фев - Sputnik. Большинство читателей Sputnik Грузия не верят в снижение цен на продукты питания и первой необходимости в стране – показали результаты опроса на сайте. На вопрос, сработает ли план премьера Грузии по снижению цен на продукты, 52,2% опрошенных ответили, что импортеры и ритейлеры не откажутся от большой наценки. А вот 39,9% считает, что раз правительству удалось снизить цены на лекарства, и тут получится. Не знают ответа на вопрос 8% участников опроса. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поручил правительству выяснить, почему наценка на продукты питания, в том числе первой необходимости, достигает 70-80%, а то и 100%, и принять меры. Для этого правительство начало работу над проектом нового закона и работу с импортерами продукции. По словам министра экономики Левана Давиташвили, работа с бизнесом принесла результаты – цены на продукты снизились в сетевых магазинах в рамках акций. Годовой уровень инфляции в Грузии январе 2023 года составил 9,4%. При этом цены на продукты и напитки выросли на 15% по сравнению с январем 2022 года и на 1,4% по сравнению с декабрем 2022 года. Среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО в январе 2023 года составило 131,2 пункта, что на 1,1 пункта (0,8 процента) ниже его декабрьского уровня.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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