https://sputnik-georgia.ru/20230225/skolko-u-vas-v-seme-avtomobiley-275321145.html
Сколько у вас в семье автомобилей?
Сколько у вас в семье автомобилей?
25.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-25T14:22+0400
2023-02-25T14:22+0400
2023-02-28T14:22+0400
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2023
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Sputnik Грузия
опрос на сайте, опрос sputnik грузия, международное общество справедливых выборов и демократии, общество, опросы
опрос на сайте, опрос sputnik грузия, международное общество справедливых выборов и демократии, общество, опросы
Сколько у вас в семье автомобилей?
14:22 25.02.2023 (обновлено: 14:22 28.02.2023)
© photo: Sputnik / Stringerавто пробки остановка
© photo: Sputnik / Stringer