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https://sputnik-georgia.ru/20230225/smotrite-li-vy-chempionat-mira-bakuriani-2023-275241927.html
Смотрите ли вы чемпионат мира "Бакуриани 2023"?
Смотрите ли вы чемпионат мира "Бакуриани 2023"?
25.02.2023, Sputnik Грузия
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опрос на сайте, опрос sputnik грузия, чемпионат мира по горнолыжному фристайлу, спорт, бакуриани, опросы
опрос на сайте, опрос sputnik грузия, чемпионат мира по горнолыжному фристайлу, спорт, бакуриани, опросы

Смотрите ли вы чемпионат мира "Бакуриани 2023"?

21:10 25.02.2023
© photo: Sputnik / StringerЧемпионат по фристайлу в Бакуриани
Чемпионат по фристайлу в Бакуриани - Sputnik Грузия, 1920, 25.02.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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