https://sputnik-georgia.ru/20230225/smotrite-li-vy-chempionat-mira-bakuriani-2023-275241927.html
Смотрите ли вы чемпионат мира "Бакуриани 2023"?
Смотрите ли вы чемпионат мира "Бакуриани 2023"?
25.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-25T21:10+0400
2023-02-25T21:10+0400
2023-02-25T21:10+0400
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чемпионат мира по горнолыжному фристайлу
спорт
бакуриани
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бакуриани
2023
Новости
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Sputnik Грузия
опрос на сайте, опрос sputnik грузия, чемпионат мира по горнолыжному фристайлу, спорт, бакуриани, опросы
опрос на сайте, опрос sputnik грузия, чемпионат мира по горнолыжному фристайлу, спорт, бакуриани, опросы
Смотрите ли вы чемпионат мира "Бакуриани 2023"?
© photo: Sputnik / StringerЧемпионат по фристайлу в Бакуриани
© photo: Sputnik / Stringer