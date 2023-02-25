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https://sputnik-georgia.ru/20230225/test-na-znanie-pirozhnykh-275098422.html
Тест на знание пирожных
Тест на знание пирожных
Сегодня, 20 февраля, в Исландии отмечается день пирожных – традиция, завезенная из Дании еще в 19 веке, подразумевавшая потребление пирожных, наполненных... 25.02.2023, Sputnik Грузия
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Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил тест о различных пирожных.
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тесты, интерактив, тесты
тесты, интерактив, тесты

Тест на знание пирожных

17:50 25.02.2023 (обновлено: 10:49 28.02.2023)
© Sputnik / Alexander Imedashvili / Пирожные в витрине кондитерской
Пирожные в витрине кондитерской - Sputnik Грузия, 1920, 25.02.2023
© Sputnik / Alexander Imedashvili /
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Сегодня, 20 февраля, в Исландии отмечается день пирожных – традиция, завезенная из Дании еще в 19 веке, подразумевавшая потребление пирожных, наполненных взбитыми сливками и политых глазурью
Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил тест о различных пирожных.
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Это пирожное обычно готовили из бисквитных крошек, перемешанных с масляным кремом и пропитанных ромом или коньяком. Снаружи обычно оно было обсыпано какао и орешками.
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