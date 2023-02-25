https://sputnik-georgia.ru/20230225/test-na-znanie-pirozhnykh-275098422.html
Тест на знание пирожных
Тест на знание пирожных
Сегодня, 20 февраля, в Исландии отмечается день пирожных – традиция, завезенная из Дании еще в 19 веке, подразумевавшая потребление пирожных, наполненных... 25.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-25T17:50+0400
2023-02-25T17:50+0400
2023-02-28T10:49+0400
тесты
интерактив
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Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил тест о различных пирожных.
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тесты, интерактив, тесты
Тест на знание пирожных
17:50 25.02.2023 (обновлено: 10:49 28.02.2023)
Сегодня, 20 февраля, в Исландии отмечается день пирожных – традиция, завезенная из Дании еще в 19 веке, подразумевавшая потребление пирожных, наполненных взбитыми сливками и политых глазурью
Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил тест о различных пирожных.