https://sputnik-georgia.ru/20230225/velikiy-post-2023-kalendar-pitaniya-po-dnyam-275237938.html

Великий пост 2023: календарь питания по дням

Великий пост 2023: календарь питания по дням

Великий пост готовит православных к одному из основных праздников – к Пасхе. 25.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-25T19:50+0400

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религия

инфографика

великий пост

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В 2023 году Светлое Воскресение Христово православные празднуют 16 апреля. Великий пост, самый строгий и продолжительный из всех четырех многодневных постов, установленных Православной церковью, начнется 27 февраля — в период поста верующие отказываются от мясных и молочных продуктов, рыбы, яиц и от алкогольных напитков. Особенно важными и строгими считаются первая и последняя недели поста. В первый день поста в 2023 году, 27 февраля, и Страстную пятницу, 14 апреля, церковный устав предписывает полное воздержание от пищи. Во время Великого поста церковным уставом рыбу, признанную полупостной пищей, можно есть два раза — на Благовещение Пресвятой Богородицы (7 апреля) и в Вербное воскресенье, которое в 2023-м выпадает на 9 апреля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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религия , инфографика, великий пост, инфографика