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ДТП в Кахети – два человека погибло
ДТП в Кахети – два человека погибло
Молодые люди ехали на легковом автомобиле по дороге Телави-Гурджаани, когда машину занесло и она врезалась в дерево 26.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-26T12:31+0400
2023-02-26T12:31+0400
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ТБИЛИСИ, 26 фев – Sputnik. Двое молодых людей погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в Телави (Кахетия) поздно ночью, сообщают местные СМИ. По имеющейся информации, один из погибших является сотрудником полиции Кахети. Как сообщают СМИ, молодые люди ехали на легковом автомобиле по дороге Телави-Гурджаани, когда машину занесло и она врезалась в дерево. В результате оба мужчины скончались на месте. МВД Грузии ведет расследование произошедшего.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, кахети, дтп
ДТП в Кахети – два человека погибло
12:31 26.02.2023 (обновлено: 13:38 26.02.2023)
Молодые люди ехали на легковом автомобиле по дороге Телави-Гурджаани, когда машину занесло и она врезалась в дерево
ТБИЛИСИ, 26 фев – Sputnik. Двое молодых людей погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в Телави (Кахетия) поздно ночью, сообщают местные СМИ.
По имеющейся информации, один из погибших является сотрудником полиции Кахети.
Как сообщают СМИ, молодые люди ехали на легковом автомобиле по дороге Телави-Гурджаани, когда машину занесло и она врезалась в дерево. В результате оба мужчины скончались на месте.
МВД Грузии ведет расследование произошедшего.