https://sputnik-georgia.ru/20230226/dtp-v-kakheti---dva-cheloveka-pogiblo-275251330.html

ДТП в Кахети – два человека погибло

ДТП в Кахети – два человека погибло

Молодые люди ехали на легковом автомобиле по дороге Телави-Гурджаани, когда машину занесло и она врезалась в дерево 26.02.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 26 фев – Sputnik. Двое молодых людей погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в Телави (Кахетия) поздно ночью, сообщают местные СМИ. По имеющейся информации, один из погибших является сотрудником полиции Кахети. Как сообщают СМИ, молодые люди ехали на легковом автомобиле по дороге Телави-Гурджаани, когда машину занесло и она врезалась в дерево. В результате оба мужчины скончались на месте. МВД Грузии ведет расследование произошедшего.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

кахети

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