https://sputnik-georgia.ru/20230226/gruzinskiy-khalk-vyigral-turnir-king-of-the-table-275245382.html

"Грузинский Халк" выиграл турнир King Of The Table

"Грузинский Халк" выиграл турнир King Of The Table

Соперником 34-летнего Сагинашвили стал итальянец Эрмес Гаспарини 26.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-26T09:36+0400

2023-02-26T09:36+0400

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ТБИЛИСИ, 26 фев – Sputnik. Грузинский спортсмен Леван Сагинашвили по прозвищу Халк одержал победу на престижном турнире среди армрестлеров King Of The Table в Дубае. Вес Левана Сагинашвили 178 кг при росте 190 см, при том что средний вес армрестлеров 120-130 кг. Обхват запястьев Левана составляет 28 см, а обхват бицепса – 58 см. В 2020 году Сагинашвили был признан лучшим армрестлером в мире. Голосование провела Всемирная федерация армрестлинга (World Armwrestling Federation). После равного счета (2:2) Сагинашвили справился с возникшими проблемами и выиграл два раунда подряд. Общий счет встречи 4:2 в пользу "грузинского Халка".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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