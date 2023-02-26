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"Грузинский Халк" выиграл турнир King Of The Table
"Грузинский Халк" выиграл турнир King Of The Table
Соперником 34-летнего Сагинашвили стал итальянец Эрмес Гаспарини 26.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-26T09:36+0400
2023-02-26T09:36+0400
2023-02-26T11:29+0400
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ТБИЛИСИ, 26 фев – Sputnik. Грузинский спортсмен Леван Сагинашвили по прозвищу Халк одержал победу на престижном турнире среди армрестлеров King Of The Table в Дубае. Вес Левана Сагинашвили 178 кг при росте 190 см, при том что средний вес армрестлеров 120-130 кг. Обхват запястьев Левана составляет 28 см, а обхват бицепса – 58 см. В 2020 году Сагинашвили был признан лучшим армрестлером в мире. Голосование провела Всемирная федерация армрестлинга (World Armwrestling Federation). После равного счета (2:2) Сагинашвили справился с возникшими проблемами и выиграл два раунда подряд. Общий счет встречи 4:2 в пользу "грузинского Халка".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, армрестлинг
"Грузинский Халк" выиграл турнир King Of The Table
09:36 26.02.2023 (обновлено: 11:29 26.02.2023)
Соперником 34-летнего Сагинашвили стал итальянец Эрмес Гаспарини
ТБИЛИСИ, 26 фев – Sputnik. Грузинский спортсмен Леван Сагинашвили по прозвищу Халк одержал победу на престижном турнире среди армрестлеров King Of The Table в Дубае.
Вес Левана Сагинашвили 178 кг при росте 190 см, при том что средний вес армрестлеров 120-130 кг. Обхват запястьев Левана составляет 28 см, а обхват бицепса – 58 см. В 2020 году Сагинашвили был признан лучшим армрестлером в мире. Голосование провела Всемирная федерация армрестлинга (World Armwrestling Federation).
Соперником 34-летнего Сагинашвили стал итальянец Эрмес Гаспарини. Грузинский армрестлер выиграл первые два раунда, после чего остановил бой. У Сагинашвили были проблемы с дыханием. Следующие два раунда были засчитаны Гаспарини.
После равного счета (2:2) Сагинашвили справился с возникшими проблемами и выиграл два раунда подряд. Общий счет встречи 4:2 в пользу "грузинского Халка".