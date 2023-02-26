https://sputnik-georgia.ru/20230226/ischenko-o-veroyatnom-stsenarii-svo-zaymem-chernigov-i-dvinemsya-k-kievu-275245999.html

Ищенко о вероятном сценарии СВО: займем Чернигов и двинемся к Киеву

Ищенко о вероятном сценарии СВО: займем Чернигов и двинемся к Киеву

На Украине могут появиться войска еще одной страны, задачей которых будет как можно скорее вывести Киев из игры 26.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-26T09:22+0400

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Об этом в программе "Честная аналитика" рассказал политолог Ростислав Ищенко. По словам эксперта, геополитическая обстановка сейчас непредсказуемая. В Молдове, как это было ранее и на Украине, правительство заинтересовано в войне с Россией. При каких сценариях Кишинев может включиться в конфликт с Москвой.Захочет ли Польша решить свои территориальные вопросы за счет Украины и как далеко Россия отодвинет границы недружественных государств – смотрите в полной версии интервью.

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мультимедиа, видео, россия, в мире, украина, киев, молдова, видео