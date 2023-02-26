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Ищенко о вероятном сценарии СВО: займем Чернигов и двинемся к Киеву
Ищенко о вероятном сценарии СВО: займем Чернигов и двинемся к Киеву
На Украине могут появиться войска еще одной страны, задачей которых будет как можно скорее вывести Киев из игры 26.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-26T09:22+0400
2023-02-26T09:22+0400
2023-02-26T11:23+0400
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Об этом в программе "Честная аналитика" рассказал политолог Ростислав Ищенко. По словам эксперта, геополитическая обстановка сейчас непредсказуемая. В Молдове, как это было ранее и на Украине, правительство заинтересовано в войне с Россией. При каких сценариях Кишинев может включиться в конфликт с Москвой.Захочет ли Польша решить свои территориальные вопросы за счет Украины и как далеко Россия отодвинет границы недружественных государств – смотрите в полной версии интервью.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, видео, россия, в мире, украина, киев, молдова, видео
мультимедиа, видео, россия, в мире, украина, киев, молдова, видео
Ищенко о вероятном сценарии СВО: займем Чернигов и двинемся к Киеву
09:22 26.02.2023 (обновлено: 11:23 26.02.2023)
На Украине могут появиться войска еще одной страны, задачей которых будет как можно скорее вывести Киев из игры
Об этом в программе "Честная аналитика" рассказал политолог Ростислав Ищенко.
По словам эксперта, геополитическая обстановка сейчас непредсказуемая. В Молдове, как это было ранее и на Украине, правительство заинтересовано в войне с Россией. При каких сценариях Кишинев может включиться в конфликт с Москвой.
Захочет ли Польша решить свои территориальные вопросы за счет Украины и как далеко Россия отодвинет границы недружественных государств – смотрите в полной версии интервью.