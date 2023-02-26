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Подземные толчки в Турции продолжаются
Подземные толчки в Турции продолжаются
Эпицентр находился на расстоянии 25 км к юго-западу от города Антакья, где проживают около 210 тысяч человек 26.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-26T11:07+0400
2023-02-26T11:07+0400
2023-02-26T11:07+0400
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ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Землетрясение магнитудой 4,4 зарегистрировано в воскресенье на юге Турции на границе с Сирией. Согласно данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр находился на расстоянии 25 км к юго-западу от города Антакья, где проживают около 210 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 2 км.Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.Напомним, землетрясения магнитудой 7,8 произошли 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. По последним данным, в Турции погибло свыше 42 тысяч человек, в Сирии – 8,5 тысячи.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, происшествия, новости, турция, землетрясение в турции 2023
в мире, происшествия, новости, турция, землетрясение в турции 2023
Подземные толчки в Турции продолжаются
Эпицентр находился на расстоянии 25 км к юго-западу от города Антакья, где проживают около 210 тысяч человек
ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Землетрясение магнитудой 4,4 зарегистрировано в воскресенье на юге Турции на границе с Сирией.
Согласно данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр находился на расстоянии 25 км к юго-западу от города Антакья, где проживают около 210 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 2 км.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
Напомним, землетрясения магнитудой 7,8 произошли 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. По последним данным, в Турции погибло свыше 42 тысяч человек, в Сирии – 8,5 тысячи.