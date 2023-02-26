https://sputnik-georgia.ru/20230226/putin-zapad-stremitsya-razdelit-rossiyu-na-melkie-chasti-275253600.html
Путин: Запад стремится разделить Россию на мелкие части
Путин: Запад стремится разделить Россию на мелкие части
Российский президент отмечает, что попытки стран Запада переделать мир под себя привели к такой ситуации, что Москва вынуждена на это реагировать 26.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-26T13:37+0400
2023-02-26T13:37+0400
2023-02-26T14:15+0400
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политика
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владимир путин
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обострение ситуации вокруг украины 2022
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ТБИЛИСИ, 26 фев – Sputnik. У Запада одна цель – "раскассировать" бывший СССР и РФ, потом они могут принять Россию в так называемую семью цивилизованных народов, но каждую часть отдельно, заявил президент России Владимир Путин.По его словам, разделить Россию на мелкие части Западу необходимо, чтобы помыкать и поставить под свой контрольКак отметил президент РФ, планы Запада о разделении России изложены на бумаге, но Москва старалась об этом не говорить. Если Россия пойдет по пути, о котором мечтает Запад, судьбы очень многих народов РФ могут кардинально поменяться, и русский народ, этнос вряд ли сможет сохраниться, считает он.Президент отметил, что попытки западных стран переделать мир исключительно под себя после развала СССР привели к такой ситуации, когда Россия была вынуждена на это реагировать.Путин пояснил, что страны НАТО – хотя и косвенно – являются соучастниками преступлений киевского режима. Альянс объявил своей главной целью нанесение стратегического поражения России.Путин взорвал информационную бомбу >>"Ну как же мы в этих условиях можем не учитывать их ядерные потенциалы? Тем более, что они поставляют на Украину оружие стоимостью в десятки миллиардов долларов", – сказал российский лидер.Президент отметил, что США желает доминировать над своими сателлитами, и это понимают все. Сателлиты включаются в совместную борьбу против России, "но тем не менее они прекрасно отдают себе отчет в том, что все, что Штаты делают, соответствует только их эгоистических интересам".Он выразил уверенность, что борьба за многополярный мир, за уважение всех и каждого на международной арене возобладает. Москва согласна с тем, что мир должен меняться, и никогда этому не препятствует. Однако Россия выступает против того, чтобы новый мир выстраивался только в интересах одной страны, в данном случае США.Чтобы спасти Украину, Байден собрался судить Путина >>Путин заявил, что Россия является наследницей СССР в правовом смысле, "но здесь же не о правовых сентенциях речь идет, а о потенциалах", и потенциал другой у сегодняшней России.Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из договора.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, политика, аналитика, ссср, владимир путин, нато, обострение ситуации вокруг украины 2022
россия, политика, аналитика, ссср, владимир путин, нато, обострение ситуации вокруг украины 2022
Путин: Запад стремится разделить Россию на мелкие части
13:37 26.02.2023 (обновлено: 14:15 26.02.2023)
Российский президент отмечает, что попытки стран Запада переделать мир под себя привели к такой ситуации, что Москва вынуждена на это реагировать
ТБИЛИСИ, 26 фев – Sputnik. У Запада одна цель – "раскассировать" бывший СССР и РФ, потом они могут принять Россию в так называемую семью цивилизованных народов, но каждую часть отдельно, заявил президент России Владимир Путин.
По его словам, разделить Россию на мелкие части Западу необходимо, чтобы помыкать и поставить под свой контроль
"И потом, может быть, они и примут нас в так называемую семью цивилизованных народов, но только отдельно, каждую часть отдельно. Для чего? Для того, чтобы помыкать этими частями и поставить под свой контроль", – сказал Путин в интервью на телеканале "Россия 1".
Как отметил президент РФ, планы Запада о разделении России изложены на бумаге, но Москва старалась об этом не говорить. Если Россия пойдет по пути, о котором мечтает Запад, судьбы очень многих народов РФ могут кардинально поменяться, и русский народ, этнос вряд ли сможет сохраниться, считает он.
Президент отметил, что попытки западных стран переделать мир исключительно под себя после развала СССР привели к такой ситуации, когда Россия была вынуждена на это реагировать.
Путин пояснил, что страны НАТО – хотя и косвенно – являются соучастниками преступлений киевского режима. Альянс объявил своей главной целью нанесение стратегического поражения России.
"Ну как же мы в этих условиях можем не учитывать их ядерные потенциалы? Тем более, что они поставляют на Украину оружие стоимостью в десятки миллиардов долларов", – сказал российский лидер.
Президент отметил, что США желает доминировать над своими сателлитами, и это понимают все. Сателлиты включаются в совместную борьбу против России, "но тем не менее они прекрасно отдают себе отчет в том, что все, что Штаты делают, соответствует только их эгоистических интересам".
Он выразил уверенность, что борьба за многополярный мир, за уважение всех и каждого на международной арене возобладает. Москва согласна с тем, что мир должен меняться, и никогда этому не препятствует. Однако Россия выступает против того, чтобы новый мир выстраивался только в интересах одной страны, в данном случае США.
Путин заявил, что Россия является наследницей СССР в правовом смысле, "но здесь же не о правовых сентенциях речь идет, а о потенциалах", и потенциал другой у сегодняшней России.
Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из договора.