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Сборная Грузии по баскетболу впервые в истории вышла на чемпионат мира
Сборная Грузии по баскетболу впервые в истории вышла на чемпионат мира
Чемпионат мира по баскетболу пройдет на Филиппинах, в Японии и Индонезии с 25 августа по 10 сентября 2023 года 26.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-26T22:12+0400
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ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Сборная Грузии по баскетболу впервые в истории вышла в финальную стадию чемпионата мира.В заключительном матче отборочного турнира грузинские баскетболисты проиграли в Тбилиси сборной Исландии со счетом 77:80, однако благодаря победе в Рейкьявике 88:85 Грузия прошла на чемпионат мира благодаря большему числу набранных очков.Чемпионат мира по баскетболу пройдет на Филиппинах, в Японии и Индонезии с 25 августа по 10 сентября 2023 года. Жеребьевка турнира пройдет в апреле.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, исландия, филиппины, баскетбол, новости грузинского баскетбола, чемпионат мира по баскетболу
спорт, грузия, новости, исландия, филиппины, баскетбол, новости грузинского баскетбола, чемпионат мира по баскетболу
Сборная Грузии по баскетболу впервые в истории вышла на чемпионат мира
22:12 26.02.2023 (обновлено: 22:46 26.02.2023)
Чемпионат мира по баскетболу пройдет на Филиппинах, в Японии и Индонезии с 25 августа по 10 сентября 2023 года
ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Сборная Грузии по баскетболу впервые в истории вышла в финальную стадию чемпионата мира.
В заключительном матче отборочного турнира грузинские баскетболисты проиграли в Тбилиси сборной Исландии со счетом 77:80, однако благодаря победе в Рейкьявике 88:85 Грузия прошла на чемпионат мира благодаря большему числу набранных очков.
Чемпионат мира по баскетболу пройдет на Филиппинах, в Японии и Индонезии с 25 августа по 10 сентября 2023 года. Жеребьевка турнира пройдет в апреле.