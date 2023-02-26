https://sputnik-georgia.ru/20230226/sbornaya-gruzii-po-basketbolu-vpervye-v-istorii-vyshla-na-chempionat-mira-275259241.html

Сборная Грузии по баскетболу впервые в истории вышла на чемпионат мира

Сборная Грузии по баскетболу впервые в истории вышла на чемпионат мира

Чемпионат мира по баскетболу пройдет на Филиппинах, в Японии и Индонезии с 25 августа по 10 сентября 2023 года 26.02.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Сборная Грузии по баскетболу впервые в истории вышла в финальную стадию чемпионата мира.В заключительном матче отборочного турнира грузинские баскетболисты проиграли в Тбилиси сборной Исландии со счетом 77:80, однако благодаря победе в Рейкьявике 88:85 Грузия прошла на чемпионат мира благодаря большему числу набранных очков.Чемпионат мира по баскетболу пройдет на Филиппинах, в Японии и Индонезии с 25 августа по 10 сентября 2023 года. Жеребьевка турнира пройдет в апреле.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, исландия, филиппины, баскетбол, новости грузинского баскетбола, чемпионат мира по баскетболу