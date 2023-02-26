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Сборная Грузии по баскетболу впервые в истории вышла на чемпионат мира
Сборная Грузии по баскетболу впервые в истории вышла на чемпионат мира
Чемпионат мира по баскетболу пройдет на Филиппинах, в Японии и Индонезии с 25 августа по 10 сентября 2023 года 26.02.2023, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Сборная Грузии по баскетболу впервые в истории вышла в финальную стадию чемпионата мира.В заключительном матче отборочного турнира грузинские баскетболисты проиграли в Тбилиси сборной Исландии со счетом 77:80, однако благодаря победе в Рейкьявике 88:85 Грузия прошла на чемпионат мира благодаря большему числу набранных очков.Чемпионат мира по баскетболу пройдет на Филиппинах, в Японии и Индонезии с 25 августа по 10 сентября 2023 года. Жеребьевка турнира пройдет в апреле.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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спорт, грузия, новости, исландия, филиппины, баскетбол, новости грузинского баскетбола, чемпионат мира по баскетболу
спорт, грузия, новости, исландия, филиппины, баскетбол, новости грузинского баскетбола, чемпионат мира по баскетболу

Сборная Грузии по баскетболу впервые в истории вышла на чемпионат мира

22:12 26.02.2023 (обновлено: 22:46 26.02.2023)
© Sputnik / Levan AvlabreliОтборочный матч чемпионата Европы 2017 по баскетболу между сборными Грузии и Черногории
Отборочный матч чемпионата Европы 2017 по баскетболу между сборными Грузии и Черногории - Sputnik Грузия, 1920, 26.02.2023
© Sputnik / Levan Avlabreli
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Чемпионат мира по баскетболу пройдет на Филиппинах, в Японии и Индонезии с 25 августа по 10 сентября 2023 года
ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Сборная Грузии по баскетболу впервые в истории вышла в финальную стадию чемпионата мира.
В заключительном матче отборочного турнира грузинские баскетболисты проиграли в Тбилиси сборной Исландии со счетом 77:80, однако благодаря победе в Рейкьявике 88:85 Грузия прошла на чемпионат мира благодаря большему числу набранных очков.
Чемпионат мира по баскетболу пройдет на Филиппинах, в Японии и Индонезии с 25 августа по 10 сентября 2023 года. Жеребьевка турнира пройдет в апреле.
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