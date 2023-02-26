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Ситуация на дорогах Грузии: трасса внутригосударственного значения открыта
Ситуация на дорогах Грузии: трасса внутригосударственного значения открыта
Дорогу удалось открыть после проведения очистительных работ 26.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-26T16:48+0400
2023-02-26T16:48+0400
2023-02-26T17:22+0400
грузия
новости
общество
департамент автомобильных дорог
ситуация на дорогах грузии
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ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Движение автотранспорта на 1-40 км участка автомобильной дороги Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестафони на западе Грузии восстановлено, сообщается на сайте Департамента автомобильных дорог.Ранее ограничения были введены из-за выпавших на дорогу осадков в виде снега, отмечают в департаменте.После проведения очистительных работ территории движение на данном участке дороги восстановлено для автотранспорта с прицепом и полуприцепом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, общество, департамент автомобильных дорог, ситуация на дорогах грузии
грузия, новости, общество, департамент автомобильных дорог, ситуация на дорогах грузии
Ситуация на дорогах Грузии: трасса внутригосударственного значения открыта
16:48 26.02.2023 (обновлено: 17:22 26.02.2023)
Дорогу удалось открыть после проведения очистительных работ
ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Движение автотранспорта на 1-40 км участка автомобильной дороги Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестафони на западе Грузии восстановлено, сообщается на сайте Департамента автомобильных дорог.
Ранее ограничения были введены из-за выпавших на дорогу осадков в виде снега, отмечают в департаменте.
После проведения очистительных работ территории движение на данном участке дороги восстановлено для автотранспорта с прицепом и полуприцепом.