https://sputnik-georgia.ru/20230226/situatsiya-na-dorogakh-gruzii-trassa-vnutrigosudarstvennogo-znacheniya-otkryta-275255964.html

Ситуация на дорогах Грузии: трасса внутригосударственного значения открыта

Ситуация на дорогах Грузии: трасса внутригосударственного значения открыта

Дорогу удалось открыть после проведения очистительных работ 26.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-26T16:48+0400

2023-02-26T16:48+0400

2023-02-26T17:22+0400

грузия

новости

общество

департамент автомобильных дорог

ситуация на дорогах грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23470/28/234702849_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_543103af4c9afb5fe8072d5b93938901.jpg

ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Движение автотранспорта на 1-40 км участка автомобильной дороги Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестафони на западе Грузии восстановлено, сообщается на сайте Департамента автомобильных дорог.Ранее ограничения были введены из-за выпавших на дорогу осадков в виде снега, отмечают в департаменте.После проведения очистительных работ территории движение на данном участке дороги восстановлено для автотранспорта с прицепом и полуприцепом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, департамент автомобильных дорог, ситуация на дорогах грузии