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Грузинские борцы стали лучшими на турнире в Египте
Грузинские борцы стали лучшими на турнире в Египте
Грузинский борец Автандил Кенчадзе стал чемпионом в весовой категории до 79 кг 27.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-27T11:33+0400
2023-02-27T11:33+0400
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ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Сборная Грузии по вольной борьбе завершила международный рейтинговый турнир в Александрии с одной золотой и тремя бронзовыми медалями. Второй рейтинговый турнир 2023 года имени олимпийского чемпиона Ибрагима Мустафы стартовал в Александрии 23 февраля. Грузинский борец Автандил Кенчадзе стал чемпионом в весовой категории до 79 кг, Георгий Элбакидзе занял третье место в весовой категории до 70 кг, Тариэл Гаприндашвили (86 кг) и Мириан Майсурадзе (92 кг) также завоевали бронзовые медали. В субботу в Александрии завершились соревнования по греко-римской борьбе. Сборная Грузии завоевала три золотые, четыре серебряные и две бронзовые медали. По итогам турнира сборная Грузии заняла первое общекомандное место. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Грузинские борцы стали лучшими на турнире в Египте
11:33 27.02.2023 (обновлено: 11:45 27.02.2023)
Грузинский борец Автандил Кенчадзе стал чемпионом в весовой категории до 79 кг
ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Сборная Грузии по вольной борьбе завершила международный рейтинговый турнир в Александрии с одной золотой и тремя бронзовыми медалями.
Второй рейтинговый турнир 2023 года имени олимпийского чемпиона Ибрагима Мустафы стартовал в Александрии 23 февраля.
Грузинский борец Автандил Кенчадзе стал чемпионом в весовой категории до 79 кг, Георгий Элбакидзе занял третье место в весовой категории до 70 кг, Тариэл Гаприндашвили (86 кг) и Мириан Майсурадзе (92 кг) также завоевали бронзовые медали.
В субботу в Александрии завершились соревнования по греко-римской борьбе. Сборная Грузии завоевала три золотые, четыре серебряные и две бронзовые медали.
По итогам турнира сборная Грузии заняла первое общекомандное место.