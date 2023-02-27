https://sputnik-georgia.ru/20230227/gruzinskie-bortsy-stali-luchshimi-na-turnire-v-egipte-275267222.html

Грузинские борцы стали лучшими на турнире в Египте

Грузинские борцы стали лучшими на турнире в Египте

Грузинский борец Автандил Кенчадзе стал чемпионом в весовой категории до 79 кг 27.02.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Сборная Грузии по вольной борьбе завершила международный рейтинговый турнир в Александрии с одной золотой и тремя бронзовыми медалями. Второй рейтинговый турнир 2023 года имени олимпийского чемпиона Ибрагима Мустафы стартовал в Александрии 23 февраля. Грузинский борец Автандил Кенчадзе стал чемпионом в весовой категории до 79 кг, Георгий Элбакидзе занял третье место в весовой категории до 70 кг, Тариэл Гаприндашвили (86 кг) и Мириан Майсурадзе (92 кг) также завоевали бронзовые медали. В субботу в Александрии завершились соревнования по греко-римской борьбе. Сборная Грузии завоевала три золотые, четыре серебряные и две бронзовые медали. По итогам турнира сборная Грузии заняла первое общекомандное место. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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