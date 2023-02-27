https://sputnik-georgia.ru/20230227/lunnyy-kalendar-na-mart-2023-blagopriyatnye-dni-275274759.html

Лунный календарь на март 2023: благоприятные дни

Лунный календарь на март 2023: благоприятные дни

Лунный календарь, основанный на смене фаз Луны, влияющей на все живое, один из самых древних на Земле 27.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-27T14:14+0400

2023-02-27T14:14+0400

2023-02-27T14:14+0400

справки

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Многие и в наши дни планируют свадьбу, покупки, посевные работы, смену имиджа или отдых на основе лунного календаря. Для тех, кто живет по лунному календарю, Sputnik Грузия рассказывает, какие дни благоприятны для той или иной деятельности в марте 2023 года. Благоприятные дни в марте Играть свадьбу и венчаться по лунному календарю благоприятно 1, 2, 7, 8, 13, 18, 19 и 26 марта, а вот 4, 5, 6, 9, 10, 15, 17, 21, 23, 25 и 28 сочетаться браком нежелательно. Остальные дни в марте для свадьбы нейтральны. Самые удачные дни для бизнеса или открытия нового дела в марте: 1, 5 и 19 числа. По лунному календарю для бизнес-деятельности также благоприятны 4, 11, 13, 16, 20, 22, 24, 26 марта. А вот 2, 3, 6, 9, 15, 18, 20, 21, 23, 25 и 28 марта от такой деятельности лучше воздержаться. По лунному календарю менять место работы в марте лучше всего 1, 3, 5, 11, 13, 16, 19 числа. Благоприятны для смены места работы также 2, 8, 20 и 22 марта. От радикальных перемен желательно воздержаться 3, 4, 7, 10, 14, 17, 18, 21, 23, 24, 25 и 28 марта. Для обмена, аренды или покупки недвижимости по лунному календарю самые благоприятные дни 1, 5, 8, 11, 13, 16, 17, 20, 22 и 28 марта. От любых операций с недвижимостью лучше воздержаться 2, 3, 6, 9, 10, 14, 15, 18, 21, 23, 24, 25 и 28 марта. Творческой деятельностью в марте благоприятно заниматься 1, 2, 4, 5, 7, 8, 11, 16, 20, 22, 26, 27 и 28 марта. Неблагоприятными по лунному календарю будут 3, 15, 21, 23 и 25 марта. Для новых начинаний самые благоприятные дни по лунному календарю 1, 5, 11, и 19 марта. В эти дни можно смело приступать к реализации любых новых дел и проектов. Благоприятны также 13, 16, 20 и 28 марта, а 2, 3, 4, 6, 9, 10, 14, 15, 17, 18, 21, 23, 24, 25 и 28 марта любые начинания могут завершиться неудачно. В путешествие лунный календарь советует отправится 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 19, 21, 22 и 28 марта, а 1, 3, 4, 6, 14, 16, 17, 18, 21, 23, 24 и 25 марта лучше остаться дома. Для денежных операций по лунному календарю благоприятные дни 1, 4, 5, 8, 11, 13, 16, 19, 20, 22, 24 и 26 марта, а 2, 3, 6, 9, 21, 23, 25 и 28 марта от любых финансовых операций лучше отказаться. Самые благоприятные дни для ремонта, уборки и других домашних дел в марте 1, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24 и 27 числа, а вот 3, 4, 8, 23 и 25 марта лунный календарь советует от проведения таких работ воздержаться. Отдыхать в марте благоприятно 1, 2, 7, 8, 13, 17, 20, 24, 27 и 28 числа. По лунному календарю от отдыха желательно отказаться 5, 11, 15, 16, 18, 22, 23 и 25 марта. Заниматься научной деятельностью благоприятно 1, 2, 5, 10, 11, 14, 20, 22 и 26 марта, а 3, 4, 21, 23 и 25 марта лунный календарь советует от активной научной деятельности отдохнуть. Любые физические нагрузки по лунному календарю в марте желательно исключить 10 и 21 числа. Все остальные дни в марте благоприятны для физических нагрузок. В марте спорить или выяснять отношения можно 26 числа. Выпустить пар, если нет другого выхода, по лунному календарю можно также 2, 11, 13, 14, 19, 20 и 27 марта, а в остальные дни любые разборки желательно отложить на более благоприятный период. По лунному календарю самые благоприятные дни для стрижки, окраски и прически волос 2, 3, 4, 8, 13, 19, 21 и 25 марта. От проведения экспериментов и стрижки лунный календарь рекомендует воздержаться 1, 6, 7, 10, 11, 17, 18, 20, 21, 24, 26 и 27 марта. Материал подготовлен на основе открытых источников

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справки