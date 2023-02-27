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https://sputnik-georgia.ru/20230227/lunnyy-kalendar-na-mart-2023-blagopriyatnye-dni-275274759.html
Лунный календарь на март 2023: благоприятные дни
Лунный календарь на март 2023: благоприятные дни
Лунный календарь, основанный на смене фаз Луны, влияющей на все живое, один из самых древних на Земле 27.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-27T14:14+0400
2023-02-27T14:14+0400
справки
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Многие и в наши дни планируют свадьбу, покупки, посевные работы, смену имиджа или отдых на основе лунного календаря. Для тех, кто живет по лунному календарю, Sputnik Грузия рассказывает, какие дни благоприятны для той или иной деятельности в марте 2023 года. Благоприятные дни в марте Играть свадьбу и венчаться по лунному календарю благоприятно 1, 2, 7, 8, 13, 18, 19 и 26 марта, а вот 4, 5, 6, 9, 10, 15, 17, 21, 23, 25 и 28 сочетаться браком нежелательно. Остальные дни в марте для свадьбы нейтральны. Самые удачные дни для бизнеса или открытия нового дела в марте: 1, 5 и 19 числа. По лунному календарю для бизнес-деятельности также благоприятны 4, 11, 13, 16, 20, 22, 24, 26 марта. А вот 2, 3, 6, 9, 15, 18, 20, 21, 23, 25 и 28 марта от такой деятельности лучше воздержаться. По лунному календарю менять место работы в марте лучше всего 1, 3, 5, 11, 13, 16, 19 числа. Благоприятны для смены места работы также 2, 8, 20 и 22 марта. От радикальных перемен желательно воздержаться 3, 4, 7, 10, 14, 17, 18, 21, 23, 24, 25 и 28 марта. Для обмена, аренды или покупки недвижимости по лунному календарю самые благоприятные дни 1, 5, 8, 11, 13, 16, 17, 20, 22 и 28 марта. От любых операций с недвижимостью лучше воздержаться 2, 3, 6, 9, 10, 14, 15, 18, 21, 23, 24, 25 и 28 марта. Творческой деятельностью в марте благоприятно заниматься 1, 2, 4, 5, 7, 8, 11, 16, 20, 22, 26, 27 и 28 марта. Неблагоприятными по лунному календарю будут 3, 15, 21, 23 и 25 марта. Для новых начинаний самые благоприятные дни по лунному календарю 1, 5, 11, и 19 марта. В эти дни можно смело приступать к реализации любых новых дел и проектов. Благоприятны также 13, 16, 20 и 28 марта, а 2, 3, 4, 6, 9, 10, 14, 15, 17, 18, 21, 23, 24, 25 и 28 марта любые начинания могут завершиться неудачно. В путешествие лунный календарь советует отправится 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 19, 21, 22 и 28 марта, а 1, 3, 4, 6, 14, 16, 17, 18, 21, 23, 24 и 25 марта лучше остаться дома. Для денежных операций по лунному календарю благоприятные дни 1, 4, 5, 8, 11, 13, 16, 19, 20, 22, 24 и 26 марта, а 2, 3, 6, 9, 21, 23, 25 и 28 марта от любых финансовых операций лучше отказаться. Самые благоприятные дни для ремонта, уборки и других домашних дел в марте 1, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24 и 27 числа, а вот 3, 4, 8, 23 и 25 марта лунный календарь советует от проведения таких работ воздержаться. Отдыхать в марте благоприятно 1, 2, 7, 8, 13, 17, 20, 24, 27 и 28 числа. По лунному календарю от отдыха желательно отказаться 5, 11, 15, 16, 18, 22, 23 и 25 марта. Заниматься научной деятельностью благоприятно 1, 2, 5, 10, 11, 14, 20, 22 и 26 марта, а 3, 4, 21, 23 и 25 марта лунный календарь советует от активной научной деятельности отдохнуть. Любые физические нагрузки по лунному календарю в марте желательно исключить 10 и 21 числа. Все остальные дни в марте благоприятны для физических нагрузок. В марте спорить или выяснять отношения можно 26 числа. Выпустить пар, если нет другого выхода, по лунному календарю можно также 2, 11, 13, 14, 19, 20 и 27 марта, а в остальные дни любые разборки желательно отложить на более благоприятный период. По лунному календарю самые благоприятные дни для стрижки, окраски и прически волос 2, 3, 4, 8, 13, 19, 21 и 25 марта. От проведения экспериментов и стрижки лунный календарь рекомендует воздержаться 1, 6, 7, 10, 11, 17, 18, 20, 21, 24, 26 и 27 марта. Материал подготовлен на основе открытых источников
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Лиза Офман
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справки
справки

Лунный календарь на март 2023: благоприятные дни

14:14 27.02.2023
© AP Photo / Michael ProbstБобровая Луна 2020 года
Бобровая Луна 2020 года - Sputnik Грузия, 1920, 27.02.2023
© AP Photo / Michael Probst
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Колумнист Sputnik Лиза Офман - Sputnik Грузия
Лиза Офман
Все материалы
Лунный календарь, основанный на смене фаз Луны, влияющей на все живое, один из самых древних на Земле
Многие и в наши дни планируют свадьбу, покупки, посевные работы, смену имиджа или отдых на основе лунного календаря.
Для тех, кто живет по лунному календарю, Sputnik Грузия рассказывает, какие дни благоприятны для той или иной деятельности в марте 2023 года.

Благоприятные дни в марте

Играть свадьбу и венчаться по лунному календарю благоприятно 1, 2, 7, 8, 13, 18, 19 и 26 марта, а вот 4, 5, 6, 9, 10, 15, 17, 21, 23, 25 и 28 сочетаться браком нежелательно. Остальные дни в марте для свадьбы нейтральны.
Самые удачные дни для бизнеса или открытия нового дела в марте: 1, 5 и 19 числа. По лунному календарю для бизнес-деятельности также благоприятны 4, 11, 13, 16, 20, 22, 24, 26 марта. А вот 2, 3, 6, 9, 15, 18, 20, 21, 23, 25 и 28 марта от такой деятельности лучше воздержаться.
По лунному календарю менять место работы в марте лучше всего 1, 3, 5, 11, 13, 16, 19 числа. Благоприятны для смены места работы также 2, 8, 20 и 22 марта. От радикальных перемен желательно воздержаться 3, 4, 7, 10, 14, 17, 18, 21, 23, 24, 25 и 28 марта.
Для обмена, аренды или покупки недвижимости по лунному календарю самые благоприятные дни 1, 5, 8, 11, 13, 16, 17, 20, 22 и 28 марта. От любых операций с недвижимостью лучше воздержаться 2, 3, 6, 9, 10, 14, 15, 18, 21, 23, 24, 25 и 28 марта.
Творческой деятельностью в марте благоприятно заниматься 1, 2, 4, 5, 7, 8, 11, 16, 20, 22, 26, 27 и 28 марта. Неблагоприятными по лунному календарю будут 3, 15, 21, 23 и 25 марта.
© AP Photo / Emrah GurelПолная луна заходит за мечетью Сулеймание в Стамбуле, Турция
Полная луна заходит за мечетью Сулеймание в Стамбуле, Турция - Sputnik Грузия, 1920, 27.02.2023
Полная луна заходит за мечетью Сулеймание в Стамбуле, Турция
© AP Photo / Emrah Gurel
Для новых начинаний самые благоприятные дни по лунному календарю 1, 5, 11, и 19 марта. В эти дни можно смело приступать к реализации любых новых дел и проектов. Благоприятны также 13, 16, 20 и 28 марта, а 2, 3, 4, 6, 9, 10, 14, 15, 17, 18, 21, 23, 24, 25 и 28 марта любые начинания могут завершиться неудачно.
В путешествие лунный календарь советует отправится 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 19, 21, 22 и 28 марта, а 1, 3, 4, 6, 14, 16, 17, 18, 21, 23, 24 и 25 марта лучше остаться дома.
Для денежных операций по лунному календарю благоприятные дни 1, 4, 5, 8, 11, 13, 16, 19, 20, 22, 24 и 26 марта, а 2, 3, 6, 9, 21, 23, 25 и 28 марта от любых финансовых операций лучше отказаться.
Самые благоприятные дни для ремонта, уборки и других домашних дел в марте 1, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24 и 27 числа, а вот 3, 4, 8, 23 и 25 марта лунный календарь советует от проведения таких работ воздержаться.
Отдыхать в марте благоприятно 1, 2, 7, 8, 13, 17, 20, 24, 27 и 28 числа. По лунному календарю от отдыха желательно отказаться 5, 11, 15, 16, 18, 22, 23 и 25 марта.
Заниматься научной деятельностью благоприятно 1, 2, 5, 10, 11, 14, 20, 22 и 26 марта, а 3, 4, 21, 23 и 25 марта лунный календарь советует от активной научной деятельности отдохнуть.
© AP Photo / Maxi JonasКит во время восхода полной охотничьей луны в Пуэрто-Мадрине, Аргентина
Кит во время восхода полной охотничьей луны в Пуэрто-Мадрине, Аргентина - Sputnik Грузия, 1920, 27.02.2023
Кит во время восхода полной охотничьей луны в Пуэрто-Мадрине, Аргентина
© AP Photo / Maxi Jonas
Любые физические нагрузки по лунному календарю в марте желательно исключить 10 и 21 числа. Все остальные дни в марте благоприятны для физических нагрузок.
В марте спорить или выяснять отношения можно 26 числа. Выпустить пар, если нет другого выхода, по лунному календарю можно также 2, 11, 13, 14, 19, 20 и 27 марта, а в остальные дни любые разборки желательно отложить на более благоприятный период.
По лунному календарю самые благоприятные дни для стрижки, окраски и прически волос 2, 3, 4, 8, 13, 19, 21 и 25 марта. От проведения экспериментов и стрижки лунный календарь рекомендует воздержаться 1, 6, 7, 10, 11, 17, 18, 20, 21, 24, 26 и 27 марта.
Материал подготовлен на основе открытых источников
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